Jeux de mains, jeux de malins de Brognon Rollin

Caresses de la résistance

La première vidéo (The Land and the Unfolded Map), diffusée sur un écran LED géant, se compose d’un plan-séquence d’une dizaine de minutes au cours duquel la caméra filme, en plongée, les paumes des mains jointes d’une quarantaine d’Américains natifs disposés en cercle, découvrant ainsi les lignes palmaires des mains. Lesquelles constituent un motif récurrent dans le travail du duo. À Namur, cette vidéo établit également un dialogue direct avec leur œuvre intitulée Première ligne (installée de manière permanente sur le bâtiment) : des tubes néon transposent en lumière l’intersection des “lignes de destinée” et “de cœur”, nichées dans la paume d’une main appartenant à un ou une Namuroise anonyme qui a continué d’exercer sa fonction durant le premier confinement, et auquel ou à laquelle cette œuvre rend hommage.

En plongée, les paumes des mains jointes d’une quarantaine d’Américains natifs disposés en cercle.

Brognon Rollin, "The Land and the Unfolded Map", 2023, vidéo. ©David Brognon et Stéphanie Rollin

Cheval de Troie numérique

Glaçante. Il n’existe pas d’autre terme pour qualifier la seconde vidéo, rupture radicale avec l’esthétique contemplative de la première. Intitulée There is More to it Than Beats and Feathers, cette vidéo nous enseigne une réalité qui nous avait jusqu’alors largement échappée : les tutoriels – ces petites vidéos qui permettent d’apprendre, étape par étape, à réaliser une recette, à customiser un vêtement, à créer un bijou – permettent à certains de contourner la censure de populations opprimées.

Sur les réseaux sociaux, ces vidéos “innocentes” servent à véhiculer un message de résistance à l’abri des robots espions des gouvernements.

Sur les réseaux sociaux, ces vidéos “innocentes” servent à véhiculer un message de résistance à l’abri des robots espions des gouvernements. Ruse fabuleuse ! Qui se méfierait de cette voix si douce et de ces mains concentrées sur des tas de perles ? Démonstration en images. Doucement, la voix de Hope Craig-Corlew se propose de nous initier à la fabrication de boucles d’oreilles. Une paire très spéciale à motif de Cardinal rouge. Déjà tout un symbole : pour les Natives Americans, cet oiseau répandu sur le continent américain est le symbole des aînés disparus. Son plumage rutilant est utilisé comme motif ornemental par ce peuple à la spiritualité aussi indatable que la création de l’Homme. Sous nos yeux, les images didactiques se succèdent. Les gestes sont précis, les instructions claires. Sans perdre le fil, la narratrice opère un glissement dans le discours. Le Cardinal rouge devient le prétexte d’une allocution évoquant la situation sociale, économique et politique des communautés d’Américains natifs en Californie. Réquisitoire plaçant la situation à mi-chemin entre l’oppression et le génocide contemporain. La voix multiplie les arguments et exemples concrets : des enfants arrachés à leurs familles, une épidémie de violence à l’encontre des femmes, l’absence de protection juridique… Sans modifier le ton de sa voix, la narratrice déroule calmement autant de faits terrifiants qui confirment le processus d’extermination en marche.

★★★ The Land and the Unfolded Map Vidéos Où Le Delta, Avenue Fernand Golenvaux 18, 5000 – Namur www.ledelta.be Quand Jusqu’au 11 juin, du mardi au vendredi de 11h à 18h, le samedi et le dimanche de 10h à 18h.