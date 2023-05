Chez les Villegas, les jeunes ont depuis quelque temps la charge de ces vacations qui trouvent souvent leur place en novembre avant les fêtes. Ici, il s’agit peut-être de fêter le printemps enfin revenu et d’imaginer des BBQ et d’autres fiestas sur des terrasses ensoleillées. Sauf qu’en regardant le catalogue sur ses 360 lots, il n’est pas vraiment question de boire ces flacons comme des rosés de Provence. Ils seraient plutôt à déguster comme les vins blancs encore jeunes et fichtrement délicieux des châteaux de Bioul et d’Annevoie, visités en avril dernier.

Terres d’Aniane

Chez Horta, c’est du lourd en termes de valeur qui est annoncé pour cet après-midi. Rarement nous aurons vu une vacation de vins aussi bien charpentée du côté de Schaerbeek, d’autant que de nombreux lots sont quasi dans leur état de neuf. L’essentiel est distribué entre la Bourgogne et la région bordelaise. Mais il y a les belles surprises de l’Hérault d’où sont issues les bouteilles de La Grange des Pères, territoire renouvelé au début des années nonante et qui donne des résultats remarquables. Les seuls 13 ha don deux de blanc (soit 5 000 bouteilles), sont situés à Aniane au nord-ouest de Montpellier. Du coup, les lots valent par groupes de quatre à onze flacons, entre 500 et 1 200 € selon l’année. Deux lots de onze bouteilles de 2005 sont ici annoncés entre 1980 et 2400 €.

Certains flacons, réputés de par le monde, valent leur pesant d’or et sont destinés à la seule admiration des collectionneurs. On se trouve là autour de Beaune et de Saint-Emilion, comme pour ces cinq lots d’Angélus dont trois flacons de 1986 sont annoncés entre 450 et 750 €.

Vente publique Où ? Chez Horta, 70 avenue de Roodebeek, 1030 Bruxelles Schaerbeek-haut comme on dit dans le quartier ; un peu comme à Flémalle. www.horta.be. Tél. : 02 741 60 60. Quand ? Ce mercredi 24 mai à 14h, en présentiel et via téléphone ou plates-formes internet dont Drouot.