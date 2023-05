Un manifeste pour une autre architecture en Wallonie

C’est dorénavant l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles (ICA) dirigée par Audrey Contesse qui réalise ce très intéressant inventaire.

Le dérèglement climatique et ses implications sociales, économiques et écologiques, la question énergétique, la sécheresse, les inondations et autres catastrophes ont joué pleinement et amené l’ICA à lancer un appel pour répertorier les propositions qui durant la période 2020-2023 ont apporté “une réponse pertinente aux enjeux sociétaux et environnementaux et ouvert des pistes pour garantir un cadre de vie bienveillant dans la société actuelle caractérisée par le risque et les limites. ”

L’ICA aidé d’experts a recueilli 251 propositions (projets construits, concours, …), dont 124 ont été jugés pertinents par rapport aux questions posées. Les experts ont dégagé six thématiques : la nouvelle ruralité, la frugalité dans les modes de construction, la gouvernance, la réappropriation, le rôle des espaces ouverts et enfin, la mutation des pratiques architecturales en lien avec l’évolution des usages.

Un livre rassemble 33 de ces propositions qui sont montrées aussi à Venise, avec des illustrations par Aurélie William Levaux.

Une Wallonie exemplaire ?

Cet inventaire s’est enrichi d’un important manifeste. “Agacé”, explique Audrey Contesse, par le contraste entre, d’une part, l’ingéniosité et l’engagement déployés par certains auteurs de projets et, d’autre part, “le manque d’intérêt encore trop important des politiques en matière d’architecture et d’aménagement du territoire, particulièrement en Wallonie”, le comité de rédaction de l’Inventaires #4c a rédigé un manifeste en 29 points intitulé Vers une démarche architecturale régénérative.

Il commence par le constat des catastrophes climatiques qui nous confrontent “aux conséquences des politiques menées ces dernières décennies. Le manque d’intérêt des politiques en matière d’architecture et d’aménagement du territoire et la fragmentation des pouvoirs nous mettent face à des situations dont le cours semble difficile à inverser. ”

Mais ils analysent que les contraintes environnementales peuvent également être perçues comme des opportunités pour accroître la qualité de vie et de l’espace dans les villes et villages de Belgique.

Et leur manifeste se termine par un appel “Et si la Wallonie faisait preuve d’ambition pour son territoire ? Pourquoi la régénération de son territoire ne deviendrait-elle pas exemplaire à l’échelle européenne et ne pourrait-elle pas faire école ? ”

On peut retrouver les 124 projets sélectionnés sur www.ica-wb.be/actions/inventaires et lire l’entièreté du manifeste sur https://ica-wb.be/node/1725