La nuit dans un jardin d’amour de Shezad Dawood

La première salle évoque de manière ultra-minimaliste le jardin durant la journée, avec une série de nouveaux textiles peints, représentant des fleurs très stylisées peintes sur des patchworks de tissus, comme des banderoles de fête ou des calicots.

Deux des peintures de Shezad Dawood comme des banderoles, avec des fleurs stylisées ©Photo: D.R.

Au milieu, dans une couleur bleue éclatante, il y a des bancs entourant une expérience que chacun peut mener, de réalité virtuelle où, muni des lunettes spéciales, on voit un danseur évoluer devant nous dans les rues et une usine de Detroit. Ce danseur est le “Mutant”, qui traverse le paysage en dansant et fait office de guide au fil de l’expérience.

L’œuvre de Dawood, explique encore Zoe Gray, “abolit les frontières entre l’analogique et le numérique, entre la fiction, la réalité virtuelle et la vie réelle.”

Yusef Lateef

On passe ensuite dans la seconde salle consacrée au jardin, la nuit, avec une série de 7 écrans où on voit des vidéos numériques avec des plantes dont la croissance se fait devant nous, depuis les graines jusqu’à leur mort, guidée par des algorithmes qui réagissent à la musique de Yusef Lateef (1920-2013), un musicien afro-américain, compositeur et touche-à-tout créatif.

La musique est jouée en improvisation et le travail graphique est virtuose. Chaque écran est assorti de l’enregistrement d’un unique instrument. Ceux-ci se rencontrent dans l’espace, composant une bande-son expérimentale de deux heures.

La musique de Lateef est “destinée à la conscience en éveil, elle vise à activer simultanément les sens physiques, mentaux et spirituels”, explique Dawood.

Le visiteur peut s’asseoir au centre comme sur la margelle d’une fontaine et rêver longtemps en musique et vidéos, devant un paysage végétal en perpétuelle mutation.

À l’étage supérieur, on découvre les beaux dessins de Yusef Lateef, comme une manière qu’il avait déjà de dessiner sa musique et d’évoquer un monde foisonnant comme le végétal. Ces dessins sont des constellations de plantes et de formes arborées qui oscillent entre figuration et abstraction, évoquant souvent un système de notation musicale.

Shezad Dawood, au Wiels jusqu’au 13 août