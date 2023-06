A Bruxelles, deux expos conjuguent religion chrétienne et art contemporain

En s’appuyant sur les collections du musée, en invitant plusieurs artistes contemporains, le jeune curateur Denys Shantar, de nationalités suisse et ukrainienne, a rassemblé plusieurs dizaines d’œuvres pour proposer une riche réflexion sur la souffrance.

Que faisons-nous face à l'injustice?

L’exposition est construite en s’appuyant sur les 14 stations du chemin de croix du Christ retenues par la tradition chrétienne, et se termine par la représentation de la résurrection. Chacune de ces œuvres, à sa manière, interpelle le spectateur: qu’aurions-nous fait, que faisons-nous face à l’injustice la plus abjecte? De quel côté nous situons-nous? Cette lancinante question offre une grande cohérence à l’exposition, très éclectique dans les œuvres proposées.

On y retrouve en effet, sous la signature d’artistes de différentes nationalités des tableaux, sculptures, dessin, céramiques, installations lumineuses ou vidéos. “Par cette exposition, note Denys Shantar, je veux immerger complètement le visiteur dans des aspects importants mais souvent refoulés de la vie: dans la tristesse, la mort et l’espoir.”

Parmi ces œuvres, retenons notamment les tableaux (Le Christ et 3 apôtres dans le jardin aux oliviers et Pieta) de l’artiste flamand Broeder Emiel (Emiel Vandermosten) qui mérite d’être redécouvert, et des peintures à l’huile représentant le chemin de croix, avec des couleurs pastel très étonnantes, par la Belge Marthe Donas. Soulignons aussi les nombreuses œuvres figuratives qui surprennent le spectateur par le regard posé sur lui, dont les photos des femmes pleurantes comme celle de la violoniste ukrainienne prise par Elena Subach, ou des statues qui représentent la tête du Christ, sculptées par Herman De Cuyper.

L’ensemble du parcours croise la tradition chrétienne du Chemin de croix avec l’actualité la plus douloureuse, rappelant que, pour le croyant, le plus pauvre et le plus souffrant est la figure même du Christ.

Le “peintre de la Joie”

Jusqu’au 23 juillet, l’abbaye de la Cambre offre une exposition d’une tout autre tonalité (2). L’asbl les Grandes œuvres de la Cambre – connue pour ses concerts – organise pour la première fois cette année une exposition et accueille le peintre français Malel, surnommé le peintre de la joie. L’exposition, intitulée La Rencontre, témoigne parfaitement de l’esprit de cet artiste français résolument tourné vers l’espérance et le souci de l’altérité. Ses peintures, gouaches, tapisseries et dessins, représentants des portraits, des paysages, des couples ou des rivières offrent en ce sens une harmonie de couleurs très vives.

Deux partis pris caractérisent l’œuvre de Malel. La première est le refus de l’utilisation de la couleur noire. L’artiste a résolument décidé de ne pas souligner la souffrance, mais l’espérance et l’amour qui, affirme-t-il en chrétien, sont au bout du chemin, quelles que soient les difficultés du moment.

La peinture constructive de Malel

Le deuxième parti pris est le choix de la figuration. “Malel refuse de participer à la mode de la déconstruction ou de la simplification réductrice, note l’historienne de l’art Marie-Elizabeth van Rijckevorsel, qui a rédigé les textes de l’audioguide. Pour le peintre, l’être humain est aimé de Dieu et l’amour, ça ne détruit pas, ça ne déstructure pas. Sa peinture a vocation à construire. Il juge qu’il est plus subtil et plus audacieux de construire et d’aimer dans la nuance, de chercher la beauté de la personne, de l’aider à révéler son immense potentiel.”

Observer les dessins, tapisseries, peintures de Malel c’est donc goûter à son espérance et à son amour de l’altérité qui – elle seule – offre à la personne de s’accomplir pleinement. Un tableau, parmi d’autres, en porte le témoignage: celui d’un couple qui s’avance devant un horizon immense, flamboyant de couleurs, balayé d’une lumière qui n’est autre que celle de la liberté.

"En Lozère", tableau de Malel. ©DR. Malel

(1) L’exposition “Crossing ways” se tient jusqu’au 29 octobre à la Basilique de Koekelberg et peut être visitée les mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 17h ou sur rendez-vous. Infos : 02.421.16.60 – http://mmrk.be/ – museums@basilicakoekelberg.be

(2) L’exposition “La Rencontre” est à voir jusqu’au 23 juillet, du lundi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 12h à 18h (y compris les jours fériés). Infos: https://lesgrandesheures.be/. Dans le sillage de l’exposition, Malel va réaliser en verre peint, haut de 4 mètres, un “arbre de vie” qui se présentera tel un vitrail en 3D. Il sera installé à l’entrée du nouvel Institut de psychiatrie intégré des Cliniques Saint-Luc. Des dons nécessaires au financement de cette installation peuvent être faits. Infos sur le site.

“En matière d’art, je trouve l’Église moins audacieuse, moins motrice que par le passé”

Historienne de l’art, Marie-Elizabeth van Rijckevorsel revient sur le long compagnonnage historique entre le christianisme et l’art

Pourquoi, tout au long de son histoire, le christianisme s’est-il tant soucié de l’art, et a-t-il tant cherché à se dire à travers lui?

Toutes les religions ont cherché à s’exprimer à travers l’art, mais certaines avec une forme d’aniconisme [en refusant de représenter Dieu, NdlR]. C’est le cas de l’islam, qui a plutôt élevé la lettre au rang d’art par la calligraphie. Dans le christianisme, Dieu ayant choisi de s’incarner, de donner un visage au monde, les fidèles vont rechercher ce visage, essayer de le dire, de l’exprimer à travers l’art. Petit à petit, ils vont se rendre compte que leurs lieux de rassemblement doivent également être éloquents, dire quelque chose de ce qui s’y vit. C’est ainsi que les églises ont été décorées pour qu’elles correspondent à ce que les assemblées vivent en leur sein, qu’elles soient un écho de ce qui se joue dans la liturgie, durant la messe. Dans le cadre de l’expo Malel, nous avons dès lors placé une grande représentation du Christ dans le chœur de l’église de la Cambre. Il ne s’agit pas simplement d’une œuvre devant laquelle on passe et que l’on commente, mais d’une œuvre qui se vit, qui participe à la liturgie, qui est un cœur à cœur, un face-à-face avec Dieu. Le tableau est donc là pour être vécu, expérimenté.

Comment l’Église a-t-elle pu éviter que de nombreuses œuvres religieuses ne tombent pas dans un art officiel, instrumentalisé pour servir un message et une thèse?

Le christianisme occidental a très souvent accordé une véritable liberté aux artistes. Il les a considérés comme des théologiens, il a reconnu que, par leur liberté intérieure, dans leur inspiration, ils pouvaient pétrir l’Évangile, le dogme, la théologie pour faire surgir quelque chose de neuf, d’inédit sur Dieu. Il y eut dès lors une grande production artistique dans le sillage de l’Église avec des choses très intéressantes et, inévitablement, d’autres moins.

L’Église se soucie-t-elle encore suffisamment d’art?

Moins que par le passé. Je la trouve moins audacieuse, moins motrice. Il y a parfois en elle une pudeur mal placée: elle craint de laisser la bride au cou des artistes. C’est paradoxal, car de nombreux artistes s’intéressent au spirituel et certains témoignent même d’un retour à la foi. Dans un contexte où le christianisme devient minoritaire, on observe aussi que certains chrétiens se servent de l’art de manière inintéressante: ils cherchent à faire passer à travers lui un message préécrit. Au début du XXe siècle, les Pères dominicains Regamey et Couturier, théoriciens de l’art, soulignaient pourtant qu’il vaut toujours mieux un génie non chrétien, qu’un chrétien sans génie. Notons aussi qu’une minorité de chrétiens se crispent, qu’ils redoutent l’art capable de réveiller, de déranger ou bousculer le croyant en lui offrant un regard différent sur sa propre foi. L’histoire de l’art regorge pourtant d’exemples extraordinaires en la matière. Pensons aux Dominicains qui ont demandé à Matisse, non croyant, de décorer leur chapelle du Rosaire à Vence, en France. Il s’est intéressé à ce qu’ils vivaient, s’en est inspiré, et il en a résulté une chapelle magnifique.