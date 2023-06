Europalia-Géorgie promet d’être une belle découverte

Même si le festival ne fait pas de politique, il en aura cette année un peu la couleur. La ministre de la culture Thea Tsulukiani a rappelé mercredi au Palais d’Egmont à Bruxelles, qu’une partie du territoire de la Géorgie est toujours occupée par les troupes russes. Elle a souhaité qu’Europalia puisse aider la candidature de la Géorgie à l’Union européenne (la candidature a été déposée en mars 2022 à la suite de la guerre en Ukraine). Elle s’exprimait dans un français parfait. La présidente de la Géorgie est aussi une francophile, née en France. La ministre de la culture a rappelé que la Géorgie a accordé le droit de vote aux femmes dès 1921 lors de la brève indépendance du pays alors qu’en Belgique, ce droit ne fut obtenu qu’en 1949.

Traditionnellement, Europalia, ce sont d’abord deux grandes expositions. L’Avant-garde en Géorgie (1900-1936) ouvrira le festival à Bozar et mettra en lumière pour la première fois un chapitre méconnu de l’art d’avant-garde en Europe. Dans la Géorgie des années 1910 et 1920, autour de la brève indépendance du pays déclarée en 1918 à la chute de l’Empire russe et terminée dès 1921 avec l’invasion soviétique, une scène artistique s’est épanouie dans des tavernes et des cafés créés et décorés par des artistes de différents horizons. On y retrouve les versions géorgiennes des grands mouvements modernes comme le néosymbolisme, le futurisme, le dadaïsme, l’expressionnisme ou le cubisme. En 1936, les grandes purges de Staline sonneront le glas de cette avant-garde.

Dessin pour 'Malshtrem' par Kiril Zdanevich (1924) Musée National de Géorgie ©Crédit: Europalia

Chants polyphoniques

La seconde grande expo se tiendra au musée d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire avec comme commissaire belge Bernard Coulie, l’ancien recteur de l’université de Louvain, et grand spécialiste de la Géorgie. On y évoquera la culture, l’histoire et l’art de la Géorgie depuis le néolithique. De superbes pièces archéologiques viendront des musées géorgiens. On y rappellera aussi que la Géorgie produit du vin depuis au moins 8 000 ans et est sans doute le premier pays à l’avoir fait.

On y évoquera l’antique Colchide, le pays des amazones, et le travail de l’or et du bronze. C’est en Géorgie qu’est né le mythe de la Toison d’or recherché par Jason. Ce sera l’occasion de faire un lien avec la Belgique en rappelant l’Ordre de la Toison d’or fondé en 1430 à Bruges par Philippe le Bon. On y découvrira aussi la prestigieuse reine Tamar qui régna sur la Géorgie il y a près de mille ans.

Figurine anthropomorphique, Troisième siècle avant J-C, Vani ©© Miriam Kiladze -Musée national de Géorgie

Une exposition qui montrera comment ce pays fut toujours une histoire de rencontres entre différentes civilisations.

De nombreuses autres expos, plus petites, sont proposées, au Smak à Gand, au Muhka à Anvers, au Drapiers à Liège, à Bozar encore, etc. Au Wiels, on découvrira le travail d’une des artistes d’origine géorgienne les plus connues. Vivant à Berlin depuis 2009, Thea Djordjadze proposera, en lien avec l’architecture du lieu, des installations sculpturales. Il y a un an, elle avait collaboré avec le chorégraphe Noé Soulier au Kunsten et montré un rapport très sensible et très beau à l’espace.

Europalia c’est aussi un vaste programme en arts de la scène et en musique. On pourra y découvrir les célèbres chants polyphoniques géorgiens de chœurs d’hommes (l’ensemble Basiani) et le grand ballet national Sukhishvili et ses 60 danseurs spectaculaires qui viendront au Théâtre National à Bruxelles. On montrera aussi des versions contemporaines du traditionnel supra, ou “l’art du banquet” géorgien avec toasts, discours et chants.

En théâtre, pointons la venue au KVS de Phèdre en flammes mis en scène par Nino Haratischwili et aux Tanneurs plusieurs spectacles avec marionnettes, spécialité Géorgienne.

Bozar accueillera la pianiste Khatia Buniatishvili, une des figures majeures de la musique classique aujourd’hui.

Infos : europalia.eu