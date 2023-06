Depuis sa participation à la Biennale de Venise en 2018 et ses sculptures monumentales We Come in Peace dressées cette année-là, sur le toit du Metropolitan Museum à New York, elle jouit d’une reconnaissance internationale portée par la grande galerie David Zwirner (et Xavier Hufkens en Belgique).

Une première salle impressionnante montre une série de ses grands totems, des figures humaines ramenées à l’essentiel, rappelant les arts primitifs et africains autant que l’art égyptien ou grec. Ces sculptures nous regardent, autant qu’elles sont regardées, elles sont comme des vigies, hors du temps, à la fois massives et si fragiles. Elles sont en général réalisées en liège et en mousse de polystyrène peint, mais Huma Bhabha peut y mêler le bronze, le bois ou l’argile.

Huma Bhabha: "7 was Invited" 202R0 (détail) ©Huma Bhabha: "7 was Invitecrédit: courtesy of the artist and David Kordansky Gallery, photo : Adam Reich

Ce sont des figures surgies de nos inconscients. On y retrouve tout le tragique et la beauté de la condition humaine, comme Bacon ou Munch ont pu le faire en peinture.

Parfois aussi, la sculptrice incorpore le grotesque ou l’imagerie de la science-fiction (Philip K. Dick ou Ballard) comme le fait un David Altmejd.

Huma Bhabha se dit artiste figurative et évoque dans ses sources d’inspiration, sa découverte des sculptures de Giacometti, Brancusi et Picasso. Elle décrit ses grandes sculptures comme des “personnages” qui, par leur matérialité, leur construction grossière et leurs références à l’histoire de la sculpture, deviennent des écrans pour des projections profondes de la psychologie humaine.

Huma Bhabah, Untitled, 2021, collection Mario Testino ©crédit: courtesy of the artist and Xavier Hufkens

Les yeux des peintures

Dans d’autres salles du musée M, on retrouve des sculptures plus anciennes, des quinze dernières années, souvent composées d’objets trouvés, de bois ou de grillage, certaines en bronze, d’autres montrant des crânes d’animaux pris chez un taxidermiste chez qui elle a travaillé.

Parsemées d’allusions à la guerre, à la migration, à la colonisation et à la fragilité écologique, ses œuvres témoignent d’un cycle perpétuel de croissance et d’effondrement.

Elle construit des têtes hybrides, animales, et en même temps profondément humaines, qui sont entre ruine et restauration.

L’exposition accorde une large place à ses peintures, souvent des dessins sur papier et sur des photographies qu’elle a prises. On y retrouve ses masques humains, à nouveau entre crâne et chair. Une de ses peintures reprend à sa manière le Cri de Munch.

Huma Bhabah, Untitled, 2022, private collection ©crédit: courtesy of the artist and Xavier Hufkens

Souvent, elle colle à la place des yeux une photo d’animal tirée de calendriers et d’autres sources. En intégrant des fragments d’un monde rendu par la photographie dans un monde créé à l’aide de pigments, Bhabha évoque un autre type d’hybride, une sorte de miroir qui révèle au spectateur ou la spectatrice ses démons intérieurs.

Huma Bhabha propose une œuvre fascinante, intemporelle, qui nous confronte à l’existence, à la mort, à notre rapport au monde, à la beauté aussi.

Le musée M a placé aussi plusieurs de ses œuvres dans les salles d’exposition permanente dialoguant parfaitement avec l’art ancien flamand.

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec le Moco, le musée d’art contemporain de Montpellier où elle sera montrée cet automne.

Huma Bhabha, au musée M à Louvain, jusqu’au 29 octobre