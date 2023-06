Toute la poésie des nuages qu’aimait Baudelaire

Emile Claus : paysage avec nuages ©Thomas Min 2023

Au seuil du XXe siècle, le poète avait atteint une renommée mondiale : son œuvre fut traduite, citée, discutée. Son expressionnisme humanitaire témoignait d’une foi renouvelée dans l’homme et sa vitalité triomphante. Il fut le premier poète, avec son grand lyrisme, à glorifier la technologie moderne, l’énergie des métropoles, la puissance créatrice des masses. Verhaeren voyagea à travers l’Europe, jusqu’à Saint-Pétersbourg et Moscou, il donnait partout des conférences et partout il était édité.

En Allemagne on le considérait comme quasi germanique. Il fut proche de Rilke et surtout de Stefan Zweig qui devint le traducteur de son œuvre. Une de ses maximes, qu’on pourrait réutiliser aujourd’hui en Europe, était : “Admirez-vous les uns les autres”. Il mourut en 1916, dans la gare de Rouen, en tentant de monter dans un train en marche.

Koen Broucke: Donkere wolk (2022) ©crédit: courtesy of The Artist

Regardez ! Les nuages !

Une nouvelle exposition proposée par le musée est éminemment poétique, consacrée aux nuages. Avec une invitation à mieux les regarder. Un geste que les promeneurs et cyclistes le long de l’Escaut font spontanément pour admirer les grands ciels de Flandre. Chacun, s’il est amoureux des formes changeantes des nuages, pourrait être cet “Étranger”, le poème de Baudelaire paru en 1869 dans ses “Petits poèmes en prose” : “Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? […] Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages ! ”

Alexandre Dumas écrivait aussi : “Il faut toute la vie d’un marin pour apprendre à lire l’écriture de Dieu dans les nuages”.

Rêveries

Entre les nombreux souvenirs évoquant Verhaeren, le musée parle des nuages avec les peintures, les photographies et les livres d’artistes de 17 artistes contemporains (avec en plus un beau ciel nuageux de Emile Claus).

Si les grands peintres de nuages, Constable, Ensor ou Magritte, n’y sont pas (sauf une boîte illustrée par un oiseau nuage de Magritte), les œuvres contemporaines, très variées, valent le détour.

Raoul De Keyser: sans titre (nuage), (2007) ©crédit: musée Verhaeren

Raoul De Keyser a fait comme un petit œuf dans le ciel, nuage isolé. Par contre, l’orage menace dans le grand nuage noir de Koen Broucke. Le beau nuage de Johan De Wilde “s’étire dans le ciel comme une aile”. Stephan Balleux a dessiné un nuage sur une image d’un intérieur ancien. Le nuage “sanglant” de Jan De Zutter flotte dans un ciel rouge. Jean-Marie Bytebier place un nuage vert dans le ciel sous le titre Love is in the air. Une grande photographie de nuages de Marie-Jo Lafontaine est assortie de cette phrase : “Oh mon Dieu, fais attention ! ”. Guy Jungblut et François De Coninck ont photographié des ciels de Wallonie et de Flandre, y compris celui qu’ils ont vu au-dessus de la tombe de Verhaeren. Avec encore Michel Barzin, Guy Rombouts et bien d’autres.

John Constable écrivait : “Il serait difficile de nommer une classe de paysages où le ciel ne soit pas la tonique, la base de l’échelle et le principal organe du sentiment. Le ciel est la source de la lumière dans la nature et gouverne tout. ”

Laissez-vous charmer dans ce petit musée par “les rêveries romantiques” et contemporaines “sur l’infini, le lointain, l’indéterminé, en les puissances de l’informe” (dixit Hubert Damish). John Ruskin qualifiait le ‘nuagisme’de “signe d’un niveau mysticisme en dépit de l’inéluctable désacralisation de l’art”.

”Regardez ! Les nuages ! ”, musée Verhaeren, à Sint-Amands (Puurs) jusqu’au 8 octobre. Jusqu’à la fin août, tous les jours de 11h à 18h sauf le lundi De septembre au 8 octobre : ouvert les week-ends.