“Tout ce qui m’attire est sur le point de disparaître”

La Bourse de Commerce a ouvert sa “saison 2”, avec l’artiste anglaise vivant entre Berlin et Los Angeles, Tacita Dean, 58 ans, qui occupe à son tour la grande Rotonde et la Galerie 2, avec des œuvres sur le temps qui passe, le changement climatique, la nostalgie douce d’un passé perdu. Les œuvres des étages supérieurs restant inchangées.

Pour la commissaire et nouvelle directrice de la collection, Emma Lavigne, “sur fond de dérèglement climatique, dans l’urgence de notre présent comme dans l’œil d’un cyclone, cohabitent, au sein de cet accrochage inédit, l’obscurité et la lumière, le printemps et l’hiver, la pluie et le soleil, le jour et la nuit, l’humain et le non-humain. ”

Dès l’entrée on découvre un grand tableau de nuage d’une sublime beauté par Tacita Dean, avant de se rendre compte qu’il est réalisé à la craie, fragile comme l’état de notre monde.

Tacita Dean : The Wreck of Hope (2022) craie sur tableau noir ©crédit: courtesy of the artist and Mariam Goodman Gallery 11H45/FLORENT MICHEL

Dans la galerie 2, on voit d’autres de ses très très grands dessins à la craie ou au crayon de couleur. Fragiles à nouveau, car au moindre contact la craie peut disparaître.

Cerisiers du Japon

On est littéralement happé par un grand dessin à la craie sur un tableau noir, de 7 m de long, The Wreck of Hope (Le naufrage de l’espoir), d’un glacier millénaire en train de fondre. On pense au tableau saisissant de Caspar Friedrich, La mer de glace (1824). L’artiste a travaillé plusieurs mois pour réaliser cette œuvre, marquant même des traces discrètes de ce temps passé, comme le moment de l’attentat contre Salman Rushdie. L’œuvre de Tacita Dean est souvent un éloge à la lenteur du geste.

Tacita Dean a intitulé son exposition Geography Biography. Cette banquise qui a mis des millénaires à se former et qui aujourd’hui fond à toute vitesse semblant se précipiter dans l’abîme, est une image du temps qui passe et de la mort (notre mort) qui approche.

Tacita Dean : Sakura Study (Taki), 2022, crayon de couleur sur papier gélatino-argentique ©crédit: Courtesy of the artist and Mariam Goodman Gallery, photo: Simon Hanzer

À côté, on découvre deux immenses photographies d’arbres vieux de 2000 ans, au Japon, avec leurs supports aidant délicatement leurs branches. Ce sont des sakuras, des cerisiers du Japon, ils ont des noms (Taki et Jindai) et sont vénérés par les Japonais. Implantés près de Fukushima, ils ont survécu à la catastrophe nucléaire de 2011.

Tacita Dean a colorié ces photos pendant des semaines et des semaines pour mieux isoler les arbres, créant des images magnifiques de l’attention au monde, de la fragilité de la nature, de l’entropie inéluctable du monde, de notre propre fragilité à venir à l’heure de la vieillesse. Ces cerisiers ont bravé les siècles grâce au soin constant que la population leur a apporté.

Une série d’autres tableaux est intitulée télomère, comme ces sections de nos chromosomes qui raccourcissent avec l’âge. Des tableaux quasi abstraits, portant les traces du sol de son atelier, des papiers collés, des images discrètes d’un corps (son corps) morcelé, avec un pied.

Pour représenter l’été, elle a demandé à des amis artistes eux aussi, d’évoquer un souvenir d’été, qu’elle retranscrit ensuite par quelques taches de couleurs…

Dans la rotonde, une seconde rotonde a été enchâssée dans la première et est recouverte d’un voile à admirer des étages supérieurs. À l’intérieur, Tacita Dean projette deux films 35 mm, mêlant des photos de cartes postales anciennes qu’elle a collectionnées toute sa vie à des pastilles de films sur elle, son fils, sa recherche du rayon vert, une rencontre avec Claes Oldenburg, etc.

Tacita Dean : Geography Biography, 2023, film anamporhique, extrait ©crédit: courtesy of the artist and Mariam Goodman Gallery 11H45/FLORENT MICHEL

Pour Tacita Dean : “Toutes les choses qui m’attirent sont sur le point de disparaître”. Elle en a fait dans la rotonde, un “autoportrait accidentel” qui tourne lentement sur deux écrans comme à nouveau le temps qui passe et laisse la nostalgie.

Tacita Dean, Bourse de Commerce, Paris, jusqu’au 11 septembre