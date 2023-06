Trois immenses chiens menaçants nous regardent

Le sculpteur est encore revenu en 2013 à la Fondation avec une exposition dont la pièce phare était un couple de retraités, allongés à la plage, et qui mesuraient plus de 4 m ! L’œuvre est désormais au musée Voorlinden près de La Haye.

Le public a pu fréquemment voir ses œuvres, depuis son Boy géant accroupi, qui ouvrait l’exposition à l’Arsenale à la Biennale de Venise en 2001, à sa participation récente à l’exposition sur l’hyperréalisme présentée à Liège et à Bruxelles à Tours&Taxis.

Amas de crânes

Cette troisième exposition à la Fondation Cartier à Paris, avec juste quelques œuvres mais monumentales, marque un tournant dans sa carrière. Il s’éloigne de l’hyperréalisme, du grain de la peau, des détails infimes, de l’implantation des cheveux, pour une sculpture plus allusive, se focalisant plutôt sur la forme et la composition, mais avec toujours ces tailles troublantes.

Ron Mueck: Mass (2017) ©crédit: courtesy Thaddaeus Ropac, photo: marc domage

Toute la grande salle vitrée du rez-de-chaussée est occupée par un tas de cent crânes humains, géants et blancs, image d’un charnier possible, d’un “mémento mori”, créé en 2017 à Melbourne en Australie. Ron Mueck s’est ainsi attaqué à une image omniprésente dans toute l’histoire de l’art. Le titre est “Mass” renvoyant à une masse d’os, mais aussi à une “messe” mortuaire. L’œuvre est visible depuis le boulevard Raspail à côté de la Fondation. Dans le jardin, il a ajouté un dernier crâne, mais en fonte cette fois, pesant deux tonnes.

Dans le sous-sol, on découvre trois chiens noirs de 3 m de haut, inquiétants, sculptés cette année encore : sont-ils des gardiens, des menaces ? Vont-ils nous mordre ? Pourquoi nous regardent-ils fixement ? On voit bien à cette sculpture que c’est l’échelle choisie qui crée cette inquiétante étrangeté, suscitant un malaise au-delà du “spectacle” un peu évident des sculptures si réalistes de Ron Mueck.

On retrouve aussi au rez-de-chaussée, déposée sur un long socle, sa fillette juste née, mais immense (13 m, datant de 2006), avec encore le cordon ombilical et le visage chiffonné par l’effort de l’accouchement. À l’opposé, au sous-sol, un minuscule bébé, juste né lui aussi, un garçon, est accroché au mur comme un crucifix, mesurant à peine 20 cm. On voit à nouveau le trouble créé par ces changements d’échelle dans un monde où ces sculptures semblent étrangères. Dans Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll jouait déjà de l’inquiétude apportée par un univers où les tailles seraient différentes du nôtre.

Dans une salle, un homme énigmatique, assis, méditant, est seul sur un bateau : est-ce un migrant ? Où va-t-il comme cela ?

Ron Mueck, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, jusqu’au 5 novembre