Cette fois le thème est L’argent dans l’art. Vaste sujet. L’art et l’argent partagent des qualités communes : une origine sacrée, être tous deux sources de fétichisme, objets de sublimation. Et ni l’un ni l’autre n’ont de valeur en soi hors de celle fixée par l’échange.

D’ailleurs la question de ce que “vaut” un artiste est trouble. Parle-t-on de sa valeur artistique ou de sa valeur marchande ? Les médias font grand cas des records de vente pour un artiste, comme s’ils étaient la preuve ultime de leur valeur artistique.

Présentée dans les belles salles historiques et poursuivie dans les salles récentes, l’expo couvre vingt siècles du rapport incestueux entre art et argent, avec 200 œuvres de toutes les époques, prêtées par de grands musées. Depuis les mythes anciens : Danae recevant la pluie d’or de Zeus, le Veau d’or combattu par Moïse,… En passant par les injonctions religieuses prônant un argent “moral”, avec des tableaux anciens évoquant le Collecteur d’impôt, l’Avarice, ou les Bons riches distribuant le pain aux pauvres.

Philippe Halsman: « Dalí, Why do you paint ? -Because I love art », 1954, Photomontage, 35x27cm, ©Philippe Halsman: « Dalí, Why do you paint ? -Because I love art », 1954, Photomon © Philippe Halsman Estate, 2023, Image rights of Salvador Dalí reserved, Fundació Gala-Salvador Dalí

L’art moderne et contemporain est bien représenté, évoquant toutes les thématiques liées à l’argent. Salvador Dali qu’on appelait “Avida Dollars” (l’anagramme de son nom) est vu par Philippe Halsman avec un dollar en moustache. Andy Warhol a peint en grand un dollar vantant la société marchande.

Broodthaers

Les artistes ont souvent une vue critique pointant les méfaits de l’argent. Hitler est ainsi, dès 1932, représenté par John Heartfield avec comme colonne vertébrale une pile de pièces d’argent des groupes financiers qui le soutenaient. ORLAN vendait en 1977 ses baisers d’artistes contre une pièce de 5 francs. Hans-Peter Feldmann qui vient de mourir proposait des billets de banque avec un gros nez rouge de clown.

Andy Warhol: Dollar Sign, 1981, Acrylique sur toile, 278 x 178 cm, MAMAC Nice ©© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ADAGP, Paris, 2023

Sur une photo, Tracey Emin amasse les billets contre son corps, inspirée par Danaé. Au XIXe siècle, Albert Maignan peignait La fortune passe sur les marches de la Bourse où tant d’argent s’est volatilisé.

Le consumérisme est pourfendu par ce sac de Barbara Kruger où il est écrit : “I shop therefore I am”. L’installation Fragilité des époux Poirier est faite de billets de banque transformés en confettis.

Albert Maignan: La Fortune passe, 1895, Huile, 73,5 x 100 cm, Musée des Beaux-Arts, Reims ©© Christian Devleeschauwer

Dans cette vaste expo, on retrouve plusieurs artistes belges. Dont bien sûr Magritte, Mariën et Broodthaers. On se souvient de l’entrée en art de Broodthaers qui faisait bien le lien avec l’argent. Dans l’invitation à son expo de 1964, il écrivait : “Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de quarante ans. L’idée d’enfin inventer quelque chose d’insincère me traversa l’esprit et je me mis aussitôt au travail.” Et son premier acte d’artiste plasticien fut de recouvrir de plâtre 50 exemplaires de son dernier recueil de poèmes Pense-bête.

On découvre aussi des œuvres d’Ann Veronica Janssens et un bloc doré de Michel François avec les traces de sa main déchirant la pellicule d’or pour dévoiler la simple terre.

L’expo fourmille d’anecdotes, comme celle délicieuse, liée à une petite peinture de Manet montrant une asperge. Charles Ephrussi avait commandé à Manet un tableau représentant une botte d’asperges. En contrepartie, Manet reçut 1000 francs soit 200 francs de plus que convenu. Manet a alors offert cette humble asperge, seule, pour équilibrer les comptes !

Que vend l’artiste ? Yves Klein vendait du vide : contre un poids d’or fin, il vendait une “zone de sensibilité picturale immatérielle”.

Une expo qui laisse ouverte la question du marché capable de tout récupérer, y compris les artistes qui sont le plus critiques à son égard.

L’argent dans l’art, Monnaie de Paris, jusqu’au 24 septembre.