Jolies choses à Lille

Il y avait près de 550 lots à se partager, très classiques, même dans les œuvres modernes qui ne bousculaient pas les traditions visuelles des bonnes maisons de la région.

On se souviendra en entrée d’un important service en argent poinçonné chez Cardeillac et Christofle, de style Renaissance, pesant 5,7 kg. Le marteau fut frappé à 15 000 € plus les frais. Un peu après, dans les rares lots d’argenterie de la vacation, on présentait une paire de boules ajourées pour éponge et savon, aux poinçons de Sébastien Igonnet à Paris, pour 1738, que la salle a cédé contre 7 600 €. Le lot 25 était occupé par un rare encrier en faïence et de forme rocaille, façonné à Rouen et vendu à 2 800 €.

Barye

Ensuite vinrent 14 000 € pour un beau compotier en porcelaine de Chine du XVIIIe siècle. De l’époque Yongchen, vers 1730 et orné d’un coq et d’une poule, son revers était agrémenté d’un rose dit “Ruby back”. On donna un peu après 2 500 € pour une plaque en porcelaine figurant une dame inconnue qui semble être de toutes évidences la reine Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe. De nombreuses sculptures animalières firent de bons prix et le meilleur tomba sur un groupe de Antoine-Louis Barye. Il figurait un lion tâchant de s’offrir un serpent. La pièce est partie à 14 800 €.

Du côté des tableaux anciens, il y eut beaucoup de belles affaires à réaliser sur des miniatures et des portraits qui ne montèrent que rarement au-dessus des 1 500 €. Le clou se trouvait au lot 361. Il s’agissait d’un panneau donné depuis des décennies à Jan Mandyn (1500-1560), mais la prudence jouait et on l’annonçait “attribué à”. Les estimations allaient de 15 000 à 25 000 €. On y voyait une Tentation de saint Antoine. Après de longues minutes pour joindre les téléphones puis pour les enchères, le lot fut adjugé à 76 000 €. Il provenait de diverses ventes à Bruxelles avant les années soixante.

Enfin, deux petites gouaches de 30 x 23 cm peintes par Joseph-François Baudelaire (1759-1827), figurant des Vestales sont parties à 1 100 €. Il était le père de Charles (née en 1821), selon l’expert Ottavi.

Vente publique Où ? Chez Mercier à Lille. www.mercier-art.com. Quand ? Ce dimanche 25 juin.