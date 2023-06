L’immortalité chimérique de Camille De Taeye

Beaucoup crurent voir en lui un artiste surréaliste, vision qu’il combattait, force dénégations parfois violentes à la rescousse du contradicteur impénitent. Davantage partisan de réflexions symbolistes qui auront illustré ses tableaux de percussions aussi inattendues que délectables à qui savait voir plus loin qu’une image rythmée par des incongruités de parcours, Camille De Taeye fut ce créateur que la contestation mordicus de faits tristement morbides aura conduit sur les voies d’un art à nul autre pareil.

De Taeye aimait surprendre. Dans le parcours des jours comme dans celui de réalisations plastiques sans commune mesure avec le tout-venant. Assaisonner ses paysages, d’une infinie autant que subtile précision de trait, de ces objets aux caractéristiques violentes – scie, couteau, ciseaux, canifs, etc. -, sexuelles – toile de Fontana, pain fendu en son mitan, jupe ou corsage en goguette -, ou plus symptomatiques – nid défait, œufs en déséquilibre, plumes, squelettes – lui auront permis cette mise à plat, sans autre explication sinon chromatique ou plastique, de sentiments infiniment contrariés tout au long de sa vie, de son art.

Autour de Gerda

L’exposition de la Wittockiana fait la part belle aux nombreux livres illustrés par De Taeye. Des livres de poètes qu’il se plut à découvrir et apprécier alors que sa première épouse, Gerda Vancluysen, était cette poétesse qui l’emmena sur d’autres chemins que ceux de la peinture. Plusieurs éditions, ouvragées à deux, montrent combien Camille De Taeye fut sensible aux mots d’une femme qui lui offrit trois enfants. Ils furent à la fois sa joie et son malheur, quand, l’un après l’autre, ils disparurent de son quotidien visible – sa fille aînée tuée dans un accident de moto, son premier fils suicidé, son dernier perdu sur les pentes du Machu Pichu – pour devenir les témoins de tableaux souvenirs d’une épouvantable réalité.

Autour de Gerda, la vie prenait bel essor. Un feu de paille et des mots – ceux de Gerda, qu’accompagnent ses images – que la vie allait leur apprendre à brutaliser d’évidences contraires. Ces livres à quatre mains sont bien les porte-drapeaux d’une exposition tout en nuances, orchestrée entre quelques toiles – symboles à leur tour – et une foule d’éditions opportunes, le fruit d’un artiste rare et précieux pour ceux et celles qui l’ont connu et ceux et celles qui le découvrent ici.

Textes de Marcel et Gabriel Piqueray, édités par Eliane et Jean-Michel Pochet, autres amoureux des arts et des lettres, de Rimbaud avec Le bateau ivre, de Jean-Michel Bragard au Daily Bul et au Salon d’Art, d’André Janssens, d’Anne-Marie La Fère, de Jean-Baptiste Baronian…

Editions d’Aménophis, revue à laquelle adhérèrent, forcenés, Gerda et Camille. Essai de Jacques Meuris : La pomme anamorphe et le cube glacé… En vitrines, des pierres lithographiques rappellent que Camille De Taeye fut cet adepte qui tira lui-même ses premières lithos sur sa presse personnelle.

Symboles, grammaire, art relationnel, Camille De Taeye revit dans une exposition florilège.