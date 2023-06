Dans mes explorations et recherches personnelles, la confrontation de l’art contemporain avec des arts décoratifs est vrai sujet. Autour de ces frontières, il y a, aussi, le monde domestique qui m’intéresse particulièrement. Comment, par exemple, peut-on placer la peinture et le dessin autrement que sur châssis ? Dans l’histoire de l’art, il y a beaucoup de références : on pense à cette tradition du grand décor peint sur les murs des villas de Pompéi. Il y a toujours eu, finalement, cette relation entre le monde de la maison et les artistes.

Les muraux d'Anastasia Bay, écho aux fresques pompéiennes. en plus comique. ©silvia cappellari

C’est votre truc, cette idée de l’art dans la maison, voire même l’art de la maison ?

Ce n’est pas tant l’art dans la maison qu’une occasion de renouer avec une forme d’art plus accessible. Tenter de revenir à des choses un peu plus simples. Je cherchais une forme d’humilité aussi, en dehors de l’Europe, en dehors de cet art très occidental. Quand on va en Asie, l’objet du quotidien a une valeur, il est considéré comme une vraie pièce d’art. La fonction (le côté utilitaire de l’objet, NdlR), on n’a pas de problème avec… Ces dernières années, on voit beaucoup d’expositions d’art conceptuel, qui n’osent pas déborder, montrer des pièces éventuellement fonctionnelles. Voyager permet de voir que d’autres cultures regardent ces objets fonctionnels différemment… D’autant qu’aborder une œuvre d’une manière plus simple est assez séduisant.

Les œuvres que l’on voit dans l’expo ont l’air d’objets qu’on veut mettre chez soi. Ce sont des pièces uniques ? Ou peut-on ramener un peu d’art chez soi ?

90 % des œuvres montrées sont des pièces uniques. Quelques pièces seulement sont éditées en série. Par contre, cette question de la commercialisation est intéressante. Et rejoint les réflexions de William Morris le fondateur du mouvement Arts and Crafts à la fin du XIXᵉ siècle. Lui-même avait développé sa propre entreprise pour contrer l’art industriel qui prenait naissance sous l’ère victorienne. Il invitait des artistes à travailler avec lui, pour développer des objets, pour chercher à démocratiser, quelque part, le beau pour tous.