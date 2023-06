Ilbery de Londres

On pointera d’abord ces choses brillantes dont les montres à gousset en or façonnées chez Ilbery au début du XIXe siècle. Elles firent 23 000 € puis 16 500 € et encore 12 000 €, auxquels il faut ajouter 22% de frais (cette maison de ventes est la moins chère en frais pour les acheteurs). La dernière citée était ornée de fleurs. La première figurait Titus et Bérénice dans un intérieur classique. Ilbery est une maison horlogère de Londres, souvent présente en salles de ventes internationales. Les prix Horta sont conformes au marché européen. On poursuivra pour cette partie par les 14 000 € payés pour une pendule Au Bon sauvage, comme on disait du temps de Chateaubriand et autre Bernardin de Saint-Pierre à qui l’on doit le roman Paul et Virginie.

Duesberg

Cette pendule parisienne, vers 1800, en bronzes ciselés et dorés de trois or différents, montrait deux porteurs soutenant un ballot de coton sur lequel un singe semblait se prendre pour un “roi nu”, ce qui nous ramène à un conte d’Andersen et à Evguéni Schwartz (189-1958). Ce dernier mit l’idée en scène sans la voir de son vivant. Notons qu’un des rôles est un nez, ce qui nous place dans l’actualité de La Monnaie et d’un autre russe. Et nous terminerons pour cette partie par le baron François Duesberg qui a acheté pour son musée de Mons une rare pendule de la même époque que la précédente mais dont le motif principal, fort rare, était un griffon. Elle était signée de Cagé à Paris. Le prix fut de 5 000 €, ce qui montre que tout ce qui est rare n’est pas nécessairement très cher. Pour ce qui est de fleurs évoquées plus haut, elles étaient magnifiées sous les pinceaux de Sadji. Sa toile de 79 x 70 cm figurait un bouquet de fleurs et elle s’est vendue à 33 000 € plus frais. Enfin il y a eu un autre bon moment avec une Jeune femme à la corbeille de fleurs de Jakob Smits cédée à 15 000 €.

Vente publique Où ? 70 avenue de Roodebeek, 1030 Bruxelles. www.horta.be. Tél. : 02. 741 60 60. Quand ? Les 19 et 20 juin 2023.