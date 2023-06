Deux terres-cuites intéressantes

L’actualité récente nous donne l’occasion d’aborder deux objets de belle facture. Ce sont deux terres-cuites des XVIIe et XVIIIe siècles. Le premier objet est passé chez Rops en ce mois de juin. Il s’agissait d’une Madone à l’Enfant. L’objet mesurait 40 x 46 cm. Le prix estimé variait de 300 à 400 €. Parmi les nombreuses sculptures des XVIe et XVIIe siècle présentes en salle, celle-ci fut presque la seule à être couronnée de succès et de quelle manière. Les estimations furent balayées puisque le lot s’est vendu à 23 000 € plus les frais de 25%. Sans doute s’agit-il d’une sculpture française de la fin du XVIe siècle ou du premier quart du XVIIe siècle, avec des souvenirs maniéristes ce qui pourrait nous mettre dans la zone de Guillaume Dupré (1570-1641) pour le côté franco-flamand de la pièce ici vendue. On aurait pu penser à son beau-père, Barthélemy Prieur, sculpteur préféré de Henri IV, mais il est beaucoup plus italien et encore plus maniériste que ceci dans le traitement. Cela étant, d’autres voix disent qu’il s’agirait d’un objet malinois proche de Rombaut Pauwels, né en 1625. Mais ce dernier est trop baroque pour être l’auteur de ce groupe.