Il est sollicité partout dans le monde, de la villa Carmignac à Porquerolles jusqu’à Jérusalem ou Chicago pour ses sculptures géantes et ses visages, toujours de femmes, toujours les yeux clos, des têtes monumentales, anamorphosées (étroitisées).

Jaume Plensa: Carlota, sur la Grand-Place de Monso: Be culture et Bam ©crédit photo: Be culture et Bam

Il réalise aussi des têtes “invisibles” faites de fils, comme des traces de l’homme à travers lesquels on peut voir le paysage ou le ciel.

Le philosophe Levinas parlait du “visage” comme de l’expérience de l’Autre. Jaume Plensa explique : “J’ai cherché au plus profond de moi à tel point que ma mémoire touche la mémoire des autres. ”

L’allongement des visages, rappelant le Greco, Brancusi, ou Giacometti, exprime, dit-il, une tension vers le ciel, une élévation.

Le parcours orchestré par le musée des Beaux-Arts (BAM) démarre à la Grand-Place où se dressent trois visages en fonte de 7 mètres de haut et 6 tonnes pièce qui révèlent la beauté de la place sur laquelle on a placé pour la durée de l’exposition un jardin provisoire. Chaque visage porte un nom (Laura Asia, Carlota, Carla) et représente une jeune fille bien réelle : une Chinoise de Madrid, une fille de Barcelone, une autre de Francfort. Les paupières fermées ne sont pas signes de sommeil mais de vie intérieure. “Chacun peut refléter son propre monde intérieur face à ces visages yeux clos” explique Plensa. Des visages comme un trait d’union entre terre et ciel.

Habiter la langue

Le sculpteur espagnol explique avec humour qu’on appréciera vraiment ces visages quand ils ne seront plus là, et qu’on ressentira un manque sur la Grand-Place. Il explique aussi que c’est lors de son séjour d’un an en Belgique qu’il a commencé à travailler le fer et la fonte après avoir visité les fonderies et mines belges.

Jaume Plensa: White Nomad, sur la Grand-Place de Mons ©crédit photo: Be culture et Bam

Sur la Grand-Place, Plensa a ajouté un personnage assis, en position fœtale, mais creux. La forme de son corps est en acier peint en blanc et est faite de mots dans toutes les langues. Les passants peuvent entrer dans sa sculpture et ressentir “qu’on habite dans sa langue, dans ses mots”.

D’autres œuvres, portant aussi chaque fois un nom de femme, sont à voir à la salle Saint-Georges, complètement restaurée, donnant sur la Grand-Place. Deux visages en albâtre de 1,8 m, sont légèrement translucides à la lumière incidente. On croirait des sculptures antiques, cycladiques. On retrouve encore les visages allongés avec trois têtes de 3 m de haut, en acier inox poli. Des œuvres qui expriment d’autant plus le spirituel en nous qu’elles sont exposées dans une ancienne chapelle qui a retrouvé pour l’occasion un peu de son sacré original. Dans le chœur, c’est un visage en bronze, sculpture suspendue comme en lévitation, qu’on découvre d’une femme invitant au silence, le doigt sur les lèvres.

Jaume Plensa: Chapelle Saint-Georges à Mons ©crédit photo: Be culture et Bam

Au Jardin du Mayeur, juste à côté de la Grand-Place, sur la cour verdurisée pour l’occasion avec la plantation de 7 acacias, on découvre sept sculptures qui sont chaque fois des autoportraits de Plensa et qui le montre enlaçant les arbres. Un geste liant cette fois la nature et l’humain. Sur le cops stylisé de Plensa sont écrits les noms de grands musiciens qu’apprécie l’artiste. Dans le jardin encore, a été posée une sculpture à nouveau en forme d’enveloppe corporelle et que l’artiste invite non pas à toucher mais, dit-il, à “caresser”.

Jaume Plensa: Heart of Trees, au Jardin du Mayeur, à Mons ©crédit photo: Be culture et Bam

Autre lieu important du parcours : la collégiale Sainte-Waudru. Là, apparaissent dans le ciel de la nef “Les invisibles”, deux immenses visages, comme fantomatiques, faites de fils, invitant au silence. Ils ont cette double nature d’être visibles et invisibles, ce qui prend un sens particulier dans une collégiale. Plensa y a placé aussi trois visages émergeant de grands blocs d’albâtre, qui veulent dialoguer avec les sculptures de la collégiale, de Jacques Du Broeucq.

Jaume Plensa: Les Invisibles à la collégiale Sainte-Waudru à Mons ©crédit photo: Be culture et Bam

“Jaume Plensa, La part du sacré”, Grand-Place et cœur historique de Mons, jusqu’au 8 octobre.