Et là, une baguette de pain, accrochée au mur de la Villa Empain

Derrière le voile (imaginé par l’artiste Ulla Von Brandenburg et composé de rideaux de scène de l’opéra de Varsovie), le monde a l’air sensiblement similaire à celui que l’on connaît. Mais il y a, tout à coup, un je-ne-sais-quoi de décalé, qui fait que ce n’est pas tout à fait ce que l’on connaît. Et c’est sans doute l’un des desseins de l’actuelle nouvelle expo sise à la Villa.

Le titre, d’ailleurs, nous confortera dans notre hypothèse : House of Dreamers. Une invention de la commissaire Anne-Laure Lestage, qui a pensé cette expo comme un voyage, pas si loin, chez soi en fait, mais à l’intérieur de soi. Un voyage, aussi, entre réalité et fiction. Depuis un endroit qu’on connaît – et que l’on maîtrise – jusqu’à ce à quoi on rêve. Ici, on ne rêve pas d’être millionnaire, non, mais on se rêve en visiteur d’un monde plaisant à habiter. Un monde qui serait sorti de nos fantasmes, avec ce même sentiment que l’on a quand on regarde Mulholland Drive, de David Lynch. Le réel, oui ; mais un peu distordu.

Que veulent montrer les familles ?

Le hall majestueux est meublé d’un piano peint, qui redonne à la Villa les bruits et les sons des humains qui l’animent. Le paravent de Than Hussein Clark installe cette notion de “caché”, “camouflé”, propre à l’espace intérieur. Que veulent montrer les familles ? Tirent-elles les rideaux le soir venu ou, au contraire, comme quand on se balade à Amsterdam le soir, donnent tout à voir car elles n’ont rien à cacher ?

La Villa redevient cette maison où on est invité à manger. À disposition, Le Pain peint de Man Ray, une baguette moulée à la française, couverte d’une couche de bleu et prête à être tartinée par un importun qui serait plus amoureux du goûter que du surréalisme.

Man Ray, "le pain peint", 1960. Le ready made au nom croustillant. ©silvia cappellari

Un arbre à œufs durs, inventé par l’artiste céramiste Sébastien Gouju, est une ode aux menus fabriqués sur le pouce. Toisées par les mureaux d’Anastasia Bay – qui rappellent les scènes de Bacchanales des villas pompéiennes –, les céramiques montrent, aussi, des restes du repas, comme si les invités étaient partis glander dans le salon sans débarrasser la table. Le salon qui n’est autre que l’élégant mobilier Arts déco de la Fondation Boghossian, tout à coup rhabillé d’un tissu un poil kitch (le travail du décorateur textile Pierre Marie).

L'arbre à oeufs durs, signé Sébastien Gouju. ©silvia cappellari

La chambre à soi est décorée kitch

Mais peut-être que l’espace domestique ne peut pas échapper au kitch, à l’à-peu-près, à l’organique – pour ne pas dire au bordélique. Anne-Laure Lestage, la tête pensante de l’expo, parle d’un “art domestique où il y a un peu de tout, où les choses sont disposées sans trop de hiérarchisation. Ça déborde, ça se rencontre…” Amusant, d’ailleurs, de savoir que les objets ont beaucoup voyagé d’une salle à l’autre, avant que les portes de l’expo n’ouvrent au public. Où brancher la lampe pélican (de Magali Wagner et Amélie Charroin) ? Où installer le coffre chien – clin d’œil au chien de porte ? – de Ferruel Gueudon ? S’il vous plaît, ne touchez pas, même si c’est méga tentant, aux Arbres qui dense de Victor Levai, une céramique sylvestre qui pourrait servir de boîte à biscuits – le toit de la forêt s’ouvre !

Là-haut, dans les chambres, la théière de Malevitch – dont on oublie souvent qu’il a été chargé de diriger la première école d’arts appliqués de Moscou – tient conversation avec Laure Prouvost, qui est du genre à jeter un pavé dans la tasse de thé. Sa vidéo, Wantee, nous sert la bouillie des névroses et des sentiments qu’on partage autour d’une tasse de thé, à la table des familles. Sur le radiateur, deux sachets de thé sèchent, pour être réutilisés. ” Faudrait pas perdre.”

Logement intergénérationnel et coloc'

Et dire qu’à une époque, la chambre de Madame, c’était la vue sur jardin et piscine, et une salle de bain privative en mosaïque… Bon, là, on a cassé les murs (littéralement) pour faire rentrer l’imaginaire et volumineux mobilier folklorique pensé par les artistes Aurélie Ferruel et Florentine Guédon. Le genre d’objets ruraux qu’on voit s’entasser dans les écomusées, avec le but de redonner vie à des pratiques, des usages, des humains du passé – peut-être ceux qui nous ont mis au monde.

Dans la chambre végétale, cohabitent l'impresssionnant lit chien de Ferruel Gueudon, la lampe oiseau du duo Wagner-Charrouin et les dessins muraux de Raphaël Larre, hommage aux tapisseries de chez nos mamies. ©silvia cappellari

Un dessus-de-lit, brodé, dit l’intimité chaude des chambres où on dort à plusieurs, faute de mieux. Il y a beaucoup de tendresse dans cet agencement mal proportionné, rustre, et à la fois d’une vérité qui touche au réalisme. C’est beau comme un documentaire de Raymond Depardon, Profil Paysan. Et Anne-Laure Lestage a l’intelligence de ne rien hiérarchiser, de ne pas montrer du doigt ce qui vaudrait la peine d’être retenu parmi la centaine d’œuvres exposées.

Le coffre qui s'intitule Secrets de chien recèle des secrets. A ouvrir donc ! ©silvia cappellari

Avec beaucoup de justesse, par exemple, elle a invité l’artiste germano-iranienne Nigin Beck à plusieurs endroits de l’expo, qui étend des étoffes, des couvertures, que lui inspire le souvenir de sa grand-mère iranienne, restée au pays, quand elle a grandi en Allemagne. Et c’est fou d’observer l’universalisme de ces œuvres textiles qui disent les corps enveloppés, les mains qui les ont reprisées. Des tissus tissés de souvenirs. Et pour ceux qui auraient des difficultés à exprimer leurs sentiments, même quand “c’est émotionnant”, il y a, dans l’expo, une lampe en forme d’oignon, à disposition.