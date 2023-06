Martial Raysse, être et avoir été

Dans quel monde dès lors se situer, quand tout bascule, bouscule vos opinions, que l’on vous impose des opinions qui ne sont pas forcément les vôtres, que la mer tangue et que le climat déraille. Pourquoi pas vous, pourquoi nous ? À en perdre la boule. Mieux vaut toutefois garder la sienne et se dire qu’à penser de travers, mieux vaut, quant à soi, penser juste.

Pourquoi pareil préambule ? Parce qu’à Sète, une exposition des œuvres récentes de Martial Raysse, né à Golfe Juan en 1936, 87 ans, nous bouscule, perturbe ou détériore nos méninges, la tête, l’intellect et l’émotion y prenant leur comptant de questions sans réponses.

Parcours chromatique

L’homme interpelant des années soixante a, ces trente bonnes dernières années, laissé la place à un peintre heureux de déposer sur ses toiles des portraits de proches ou d’anonymes et, dans la foulée, de grandes scènes enchantées ou plus carnassières farcies d’individus comme en apnée entre deux mondes. Deux époques ?

Son propos est clair, il le défend : “Le Pop Art et tout ça (entendez : ce qui a suivi), c’était trop facile à faire, pour moi. La peinture, c’est autre chose : du travail, du travail, du travail !”

En 1995, premier tableau d’une longue série de toiles référentielles de ses conquêtes l’âge venu, Giotto renversé par un porc évoque ses ressentis envers la peinture. En 1987, il avait signé La femme du loup gris, détrempe sur toile et, après un Via Velasquez, en 2003, Le chien noir n’en fait qu’à sa tête, peinture mate sur toile. Une sorte de repentir, de remise à l’heure, était enclenchée.

"La reine du monde", 2018, huile sur toile. ©Gilles Hutchinson et ADAGP, Paris 2023

Depuis, son parcours chromatique n’a cessé de s’enflammer. Ainsi avec, en 2007, Poisson d’avril, une toile à l’acrylique, sorte de sarabande expressive et colorée sur fond de papier peint (par lui) : des mimiques réjouies ou effrayées, des colorations audacieuses.

Peinture, sculpture, dessin, cinéma (12 films réalisés entre 1966 et 2008), éventail à s’offrir au cours de votre déambulation). Martial Raysse a tout abordé avec plus ou moins de réussite et l’exposition brasse le meilleur et le pire. “En réalité, la peinture doit être un sacerdoce. Et notre métier, c’est apprendre la concentration.”

Now, en 2017, dépeint “la situation actuelle, c’est montrer que notre monde se délite, s’écroule”. Et le peintre d’insister devant sa peinture slogan A mort : “Il est très important de savoir ce que l’on met dans la tête des gens. Je pense que, dans notre cas, il est important de pouvoir leur mettre du beau !”

La notion de beauté est très relative, on le sait. Toiles des années 2020, Le lever du jour, Courage Martial, Le grand jury, La peur, sont révélatrices de son souci de répondre à sa façon aux questions actuelles. Ses grandes et vastes compositions ont pour elles des variations chromatiques enchantées par des personnages surgis d’un imaginaire réaliste et tonique. Mais que dire de ses portraits, rigides, “téléphonés”, comme absents, parfois repris dans des décors d’apocalypse ? Aux scènes bien torchées répondent, ici et là, des raideurs, des poses convenues, un certain mal peint.

La peinture de Raysse serait, en définitive, une sorte de coup de poing flanqué dans nos adhésions plastiques. Une peinture réjouissante ? Il y a là matière à discussion. De l’imagerie ? Dire oui serait réponse insuffisante. Il y a, dans l’art de Raysse des allusions marquées au monde environnemental. Pourquoi dès lors cet art nous convainc-t-il qu’à demi ?