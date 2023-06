Emmanuel Radnitsky naît le 27 août 1890, à Philadelphie, États-Unis. Il est l’aîné d’une famille juive de trois enfants tout juste exilée de Russie pour échapper aux pogroms. Pour s’intégrer, et parce que la période est à l’antisémitisme, les Radnitsky décident de supprimer le morceau du milieu de leur nom de famille, et deviennent les “Ray”. Son père se fait tailleur, sa mère est couturière, autrement dit, le jeune Emmanuel, qui se fait surnommer “Many” par les gamins du quartier, a grandi dans un environnement d’artisans. Sa première œuvre, Tapestry (1911), est d’ailleurs réalisée à partir de morceaux de tissus qu’il a dégotés dans l’atelier de son père. Touche-à-tout, bricoleur, il raconte volontiers que, petit, il exerçait un certain ascendant sur les autres avec ses drôles d’idées, et se décrit même comme un “petit Léonard de Vinci”.

Sans doute parce que son père est un exilé mal considéré, Man Ray, qui a développé très tôt des idées à tendance anarchiste, choisit d’intégrer la Modern School du Ferrer Center, qui – selon les idées du pédagogue Fransisco Ferrer – promeut le progressisme tout en mettant la technicité, le geste, au cœur de la création.

Comment Man Ray rencontre les artistes célèbres de son temps ?

Man Ray rêve des Beaux-Arts de New York, mais les quitte, furieux, puisqu’on lui a dit là qu’il pouvait aller se rhabiller, plutôt que croire qu’il allait faire l’artiste. Sans le sou, il devient graveur employé dans une agence de pub ; il fait aussi le vendeur de journaux ; travaille comme dessinateur dans une entreprise qui fabrique des cartes de géographie. À l’époque, il fréquente, à New York, la galerie 291 d’Alfred Stieglitz, homme d’art qui promeut l’art européen de ce côté de l’Atlantique. C’est là qu’il rencontre le peintre Francis Picabia, proche du mouvement dada. Picabia, qui le connecte à Marcel Duchamp, illico presto.

Où peut-on croiser Marcel Duchamp ?

Man Ray vit alors loin de New York avec une poétesse d’origine belge, Adon Lacroix, fan de littérature, qui l’a sensibilisé à Baudelaire, Lautréamont ou Apollinaire, les inspirateurs du surréalisme. Francis Picabia, qui passe de temps en temps dans la maison de “l’homme des bois” – c’est comme cela que Man Ray se considère à l’époque – vient, un jour de 1915, avec Duchamp sous le bras. L’artiste hétéroclite est de passage aux States, et déjà célèbre à cause du scandale qu’a provoqué son Nu descendant l’escalier. Duchamp parle un peu anglais, Man Ray pas un mot de français. Ils commencent donc par jouer au tennis ensemble. Man Ray aime à dire que “ce match de raquettes a duré toute leur vie”. Ce qui les rapproche, en plus du tennis : une conception de l’art qui rompt avec le geste classique de peindre. Ils questionnent tous deux la réalité visuelle, et pensent que l’œuvre peut devenir n’importe quoi (d’ailleurs, Duchamp invente le ready-made urinoir nommé Fontaine pas plus tard qu’en 1916).

4) Man Ray, peintre ou photographe ?

Man Ray achète son premier appareil photo, très léger, tout petit, en 1915, et d’abord pour photographier ses toiles ou pour photographier les œuvres des autres. Plus tard, il développera pour des raisons financières une activité de portraitiste à Paris. “Je peignais les choses que je ne pouvais pas photographier et je photographiais les choses que je ne pouvais pas peindre. On voyage aussi bien en train qu’en avion. Après avoir pris l’avion, on n’abandonne pas l’un pour l’autre”, répond-il à un journaliste, dans un français à l’accent arrondi, qui l’interroge sur ses préférences.

©BELGAIMAGE

Sortant de l’académisme de son époque qui fait de la peinture le médium prestigieux par excellence, même chez les tenants de l’art moderne, Man Ray prend le pli de la photo. Pour lui, il n’y a pas de hiérarchie entre photo et peinture, ce qui compte, c’est aller au but, le plus vite possible. “Il intervient pour mettre sa griffe d’artiste qui bouscule les traditions […] Il veut absolument transformer cette réalité banale de la photographie en un objet artistique, précise Carole Aurouet, spécialiste de l’œuvre photographique de Man Ray.

5) Un Américain à Paris ?

Comment le retrouve-t-on dans les années 20, au cœur de l’avant-garde parisienne ? Il a suivi son ami Duchamp, pardi ! Voyant que le mouvement dada fait un four aux États-Unis, il monte sur un paquebot transat' et débarque le 14 juillet 1921 au Havre. Le soir-même, il est à Paris, et Duchamp l’assoit à la table de toute sa clique : Aragon, Breton, Éluard, Gala. Man Ray devient parisien, s’installe dans le quartier Montparnasse, quartier des artistes, qu’il ne quittera plus sa vie durant. Il avoue cependant qu’il était nul en français pendant longtemps : "J’ai mis cinq ans à savoir commander un café…”

6) Man Ray aimait-il la mode ?

En tout cas, il en a fait un commerce et une signature. Man Ray propose le service de photographier les œuvres des artistes, mais bientôt ses clichés sont reconnus comme tout sauf ce qu’on attend de la photo. Il invente autre chose, loin du mimétisme photographique. les portraits ne sont pas que des portraits. Une riche collectionneuse qui se fait photographier par Man Ray, “vous n’avez pas fait mon portrait, vous avez photographié mon âme”.

En 1924, il propose ses premiers clichés à Vogue, mais à l’époque, les revues de mode sont en majorité illustrées par des dessins (le papier est de mauvaise qualité, la repro de la photographie est chère et hasardeuse). Et c’est donc dans ce contexte que les photos de Man Ray font sensation. Il est de tous les événements : au pavillon de l’élégance en 1925, il fait le portrait de Chanel en 1935, mais il avait commencé par séduire les gens de l’art, en tirant le portrait à la collectionneuse Peggy Guggenheim dans une robe de Poiret, en 1924.

À partir de 1934, Man Ray travaille pour le Harper’s Bazaar sous l’égide de la très avant-gardiste Carmel Snow. Et il n’est pas gêné pour intégrer à ses commandes de photos de mode les procédés qui le bottent, comme le photomontage, ou encore la solarisation – qui crée une sorte de halo lumineux autour du modèle –, qu’il a découverts par hasard en travaillant avec sa muse modèle Lee Miller. Man Ray ose ces angles de vue inhabituels, qui paradoxalement ne permettent pas toujours de bien voir le vêtement ou d’identifier la griffe. Peu importe, il trace une signature, bientôt reconnaissable et adulée par les artistes et les puissants de son temps. Picasso collabore avec lui, La vicomtesse de Noailles lui commande un portrait ou elle trône dans sa villa moderniste d’Hyères, habillée d’un filet de pêche, portant une passoire en guise de couronne.

7) Man ray, amoureux perpétuel ?

Regarder les œuvres de Man Ray, c’est aussi regarder avec ses yeux amoureux les femmes qui l’entourent. Celles qu’il immortalise (Deneuve, Coco…) ; celles qui font des commandes et qui le marquent (Luisa Casati, la marquise au regard flou) ; celles qui l’animent, et sont l’objet de son obsession, et qu’il finit toujours par épouser. On pense d’abord à Kiki de Montparnasse, visage blanc contrastant avec la statuaire primitiviste dans Noir et Blanc et lignes courbes dans le Violon d’Ingres.

Man Ray, Tête de femme vue en plongée, 1930/1979, private collection, Courtesy Fondazione Marconi, Milan © Man Ray 2015 Trust / Sabam Belgium 2023 ©© Man Ray 2015 Trust / Sabam Belgium 2023

On pense aussi à Lee Miller, modèle d’abord mais surtout inventrice, avec lui, du “rayogramme” (ce fameux procédé de la solarisation). Subjugué par leurs intelligences, il les voit aussi le quitter pour vivre leur vie d’artiste hors de son ombre à lui.

©Reporters/ D. E. Scherman / US Army

Lee Miller, qui s’est formée à ses côtés, devient quant à elle une photoreporter de guerre hors normes. Cet amour pour le féminin livre aussi une lecture supplémentaire sur l’œuvre de Man Ray, qui ne reste jamais à la surface du cliché et qui s’accompagne d’une charge émotionnelle, souvent sensuelle, parfois érotique. On comprend aisément pourquoi Man Ray, et ce qu’il a laissé, continue d’inspirer les créateurs d’images mentales, comme le photographe corrosif Guy Bourdin, dans les seventies, ou, plus proche de nous, les visionnaires Dries Van Noten et Margiela.

Left: Man Ray, Nancy Cunard, 1926 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist. Rmn-Grand Palais / Man Ray 2015 Trust / Sabam Belgium 2023 Right: Dries Van Noten, Autumn-Winter 2008-09 ©© MoMu, photo: Stany Dederen

-- > “Man Ray et la mode”​, jusqu’au 13 août, au MoMu, Musée de la Mode d’Anvers. Infos momu.be