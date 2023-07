ARTour, à la conquête de territoires insoupçonnés

À lire aussi

guillement ARTour invite le public le plus large à une longue balade à la rencontre des nouvelles formes d’expression plastique et à la redécouverte de notre patrimoine architectural, social, paysager.

Créée en 1997 à l’initiative d’Eric Claus (chargé de projet arts plastiques à Central et coordinateur de l’événement), la Biennale ARTour propose un ensemble d’expositions, d’installations, de créations originales dans différents musées, édifices remarquables ou présentant un intérêt architectural, patrimonial, historique de la région du Centre. Armé d’un enthousiasme communicatif, Eric Claus en partage les grandes lignes : “Cette année, neuf lieux ponctuent un parcours qui invite à découvrir la diversité des paysages de la région du Centre, entre milieu urbain et campagne, à La Louvière, Bois-du-Luc, Ecaussinnes, Soignies, Braine-le-Comte. […] Depuis la première édition, de nombreuses collaborations, trop pour être citées ici, ont permis que la biennale perdure, ainsi que le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des collaborations qui ont fluctué au cours des années, éphémères, ponctuelles ou fidèles de la première heure. ”

À lire aussi

Chacune de ses éditions s’articule autour une thématique inédite et inspirante, laquelle recueille invariablement l’enthousiasme de tous les participants. Pour cette 14e édition, le fil conducteur – assurément fédérateur – se résume en une formule : Entre-Mondes. Eric Claus poursuit l’éclairage : “Les œuvres présentées évoquent des frontières indéfinies, entre rêve et réalité, des espaces intermédiaires, virtuels ou bien réels. Les artistes invités abordent ces déclinaisons thématiques selon différentes approches, poétiques, ludiques ou conceptuelles. Entre-Mondes propose des traits d’union entre des artistes qui dévoilent des mondes intérieurs, réenchantés ou inquiétants ou qui posent un regard critique sur celui d’aujourd’hui. Sensiblement, ils révèlent des possibles, à la bifurcation d’un monde passé et d’un après sur lequel se projeter. ”

guillement Les œuvres présentées évoquent des frontières indéfinies, entre rêve et réalité, des espaces intermédiaires, virtuels ou bien réels.

Morceaux choisis

Au Château Gilson (La Louvière), nous recommanderons chaleureusement le trio formé par Clémence Godier, Mathieu Van Assche et Shen Özdemir. Coup de cœur absolu pour cette dernière qui poursuit, avec une fraîcheur indissociable de sa jeunesse, la création de son carnaval imaginaire, transdisciplinaire et inclusif (Karnavalo). Autre jeune pousse du paysage belge, Camille Dufour présente ses œuvres dans lesquelles la nature autant que les êtres subissent les ravages de nos modes de vie. À découvrir au Musée de la Mine et du Développement Durable (Houdeng-Aimeries).

Écrin de style roman, la Collégiale Saint-Vincent (Soignies) s’ouvre à l’art contemporain, accueillant une installation de Martine Vanderhoven qui ne manque pas de dialoguer avec le divin : Là-bas, là-haut.

Installation de Martine Vanderhoven ©L'artiste et ARTour 2023

Autre lieu, autre ambiance du côté de l’Ancienne Verrerie (Braine-le-Comte). Dans ce lieu réaffecté en ateliers d’artistes, les six plasticiens du Collectif Le Taf – Mario Ferretti, Frédéric Kruczynski, Didier Leemans, Alexis Remacle, Stéphane Tambeur et Sandra Hooghuys – forment trois binômes. Une joute artistique transforme l’espace, lieu de passage ou de transition entre deux mondes, en une aire de jeu, territoire de tous les possibles…

Arthur Delhaye. Gisant nouveau, 2021 ©l'artiste et ARTour 2023

Une organisation de Central en partenariat avec le Centre Daily-Bul&Co, le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, Centrissime, le Centre culturel de Soignies, la Galerie Koma, le Mill, le Secteur des Arts plastiques de la Province de Hainaut, Transcultures – Centre interdisciplinaire des cultures numériques et sonores et en collaboration avec l’association Quinconce, le collectif Le Taf, le Centre culturel de Soignies et le service culturel d’Ecaussinnes.

★★★ ARTour 2023. Entre-Mondes Biennale d’art contemporain Où Région du Centre Quand jusqu’au 10 septembre, www.artour.be