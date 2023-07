Des hauts et des bas en tableaux

Van Hulsdonck

Les Flamands anciens se sont bien comportés chez Sotheby’s avec un pic pour Van Hulsdonck et deux enchères identiques pour le Liégeois Defrance. Chez les Français des XVIIe et XVIIIe siècles, sauf exception, ce fut un calvaire, même avec de grands noms. Pour les XIXe et XXe siècle, deux artistes sont sortis de l’ordinaire. Le premier est le peintre dieuzois Emile Friant. Le second est celui de notre compatriote, rarissime sur le marché, la baronne Alix d’Anethan.

Le tableau de l’Anversois Van Hulsdonck figurait une Nature morte aux prunes, peinte avec grande précision sur un panneau de 41 x 63 cm. Évalué entre 80 000 et 120 000 €, il a été vendu à 266 700 € frais compris. Pour ce qui regarde Léonard Defrance, meilleur artiste de son temps à Liège avec un des Coclers (présent ici aussi), la salle proposait deux toiles, connues et publiées. Elles furent jadis aux Desoer, célèbre famille locale. Ses toiles Le Charlatan et Le Marché aux poissons sont parties chacune à 63 500 €. Le Coclers précité est Louis-Bernard, dont le portrait de sa sœur, Marie-Lambertine, a été cédé à 50 800 € ; celui-ci provenait avant 1989 des collections Albert van Zuylen.

Le «Charlatan» du liégeois Léonard Defrance s'est négocié à 63 500 € frais compris chez Sotheby's. ©DR

D’Anethan

Du côté français et du XVIIIe siècle, le seul qui ait résisté est Pierre Subleyras. On proposait de lui une esquisse (40 x 29 cm) pour son célèbre tableau de La Messe de saint Basile, conservé en la basilique Saint-Pierre de Rome. Une autre grande esquisse se trouve au Louvre ; elle faisait partie des collections de Louis XV. Le lot était assorti d’une estimation minimale de 40 000 €. Il en est venu pas moins de 152 400 €, frais compris. Lors de la seconde vacation, on ne fut pas surpris par le très bon score d’Emile Friant (1863-1932), sorte d’Edouard Manet lorrain. Depuis son exposition monographique à Nancy fin 2016, sa cote ne fait que monter. Ici on voyait Le chagrin d’enfant, esquisse de 25 x 17 cm. Le tableau définitif est à Pittsburg (USA). Le tableautin était attendu entre 15 000 et 20 000 €. Il a changé de clou contre 76 200 €. Pour Alix d’Anethan (1848-1921), fille d’Auguste et de Marie Artan (de Saint-Martin), on ne donne que quatre lots passés en salles de ventes sur Artprice, depuis cinquante ans. Ici on admirait Dans l’atelier de l’artiste, une toile de 108 x 137 cm, influencée par son maître à Paris, Puvis de Chavannes. On l’estimait entre 10 000 et 15 000 €. Elle a trouvé preneur à 177 800 €.

Vente publique Où ? À Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré. www.sothebys.com. Chez Tajan, 37 rue des Mathurins, 75008. www.tajan.com. Quand ? Les 13 et 14 juin 2023 pour Sotheby’s. Le 21 juin pour Tajan.