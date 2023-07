Il faudra attendra encore un an pour y retrouver tout le riche mobilier. Mais déjà maintenant, dans les salles encore vides, on peut y vivre une expérience surprenante avec les huit films, du collectif anversois lié au Toneelhuis, FC Bergman.

Depuis plusieurs années, celui-ci a marqué les scènes européennes, jusqu’au festival d’Avignon, avec ses grandes scénographies et ses spectacles sans parole. En invitant des créateurs contemporains, Isabel Lowyck, la nouvelle directrice du château, poursuit ce beau mariage entre patrimoine et art d’aujourd’hui qui fait le charme de Gaasbeek depuis des années.

Marie Vinck de FC Bergman dans les courts-métrages du collectif FC Bergman pour le château de Gaasbeek ©Photo: D.R.

Pour Gaasbeek, Stef Aerts et Marie Vinck de FC Bergman se sont inspirés de la vie de l’extravagante et attachante marquise Marie Arconati Visconti, morte il y a juste cent ans et qui fut la dernière propriétaire du château qu’elle légua à l’État belge.

Les huit courts-métrages de FC Bergman ont été tournés dans le château et son magnifique parc qu’il ne faut pas manquer de parcourir. Sous le titre de Ne mobliez mie, ce sont huit variations libres, pleines de fantaisie et de tragique, d’émotion et de beauté que FC Bergman a tournées en s’inspirant de la liberté d’imagination qu’avait la marquise.

Photographie de la marquise Arconati Visconti devant son château, musée d'Orsay ©©Alexis Brandt/musée d'Orsay distribution RMN

Si l’origine du château remonte au XIIIe siècle, et qu’il eut des occupants aussi prestigieux que le comte d’Egmont qui fut décapité à Bruxelles par le duc d’Albe mais avait sa “maison de campagne” à Gaasbeek, il doit son allure actuelle néorenaissance à la grande restauration qui eut lieu à la fin du XIXe siècle par l’architecte Charles-Albert à l’initiative de la dernière châtelaine, qui légua le château à l’État.

La marquise rouge

Dans une première salle de l’exposition, on découvre une série de photographies tirées de plaques de verre, où on voit la marquise Marie Arconati Visconti posant pour le photographe dans son château en costume de page renaissant, souvent habillée en homme.

Son mariage avec le jeune marquis Gianmartino Arconati Visconti l’avait rendue richissime. Son mari meurt trois ans après son mariage, lui laissant une immense fortune.

Elle était la fille d’Alphonse Peyrat, journaliste pauvre et inlassable opposant à l’Empire devenu député puis sénateur. Très tôt veuve, elle invitait à Gaasbeek et à Paris, les grands écrivains français, hommes politiques en vue et savants. On a publié un gros volume passionnant avec les lettres qu’elle échangea avec Dreyfus. Excentrique, surnommée “la marquise rouge”, elle était totalement hors du temps, promenant ses fauves en laisse dans le parc de Gaasbeek. Martine Poulain publie ce 5 juillet sa biographie chez Puf.

Dans huit salles du château, on peut suivre les films de FC Bergman. Dans un premier, Marie Vinck est harnachée en chevalier moyenâgeux et tombe d’une barque dans un étang. Un cheval apparaît qu’on retrouve plus loin, en réalité cette fois, mort devant une cheminée du château. Dans une salle, un film où Marie Vinck s’est transformée en Lady Diana, assise à l’arrière de la voiture qui la tua. On voit la princesse mélancolique, chantant si bien, et puis tourneboulée par l’accident mortel.

Marie Vinck de FC Bergman dans les courts-métrages du collectif FC Bergman pour le château de Gaasbeek ©Photo: D.R.

Dans le film à la salle à manger, elle est une vierge immobile que des pèlerins viennent toucher, embrasser, lécher.

Une vidéo montre la danse d’une méduse à visage humain, tandis qu’une autre plonge dans les déchets. Etc.

Au sommet de la tour, à ne pas rater, huit vidéos font comme un résumé des huit courts-métrages, tandis que résonne la musique magnifique de Domenico Scarlatti (O fulmine).

Une salle du château de Gaasbeek, transformée en décor par le collectif FC Bergman ©Photo: D.R.

FC Bergman a ajouté des éléments de décor : la “tiare” de la Vierge, une chambre de pauvres comme si elle venait d’être quittée, le mannequin qui se trouvait dans la voiture de Lady Di. La chambre de la marquise et sa salle de bain de marbre sont, elles, restées avec leurs mobiliers.

Au total, une belle hybridation entre les rêves et les peurs de la marquise et ceux du collectif FC Bergman.

“Ne mobliez mie”, château de Gaasbeek, jusqu’au 5 novembre.