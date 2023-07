L’oxymore absolu

Sa signature ? Distordre la toile. Tirer parti de la totalité de la matérialité du tableau en faisant jouer au revers un rôle actif. Très précocement, l’artiste explore le potentiel d’un châssis auquel il fixe des éléments métalliques, lesquels vont déformer la toile en y appliquant une pression suffisante. C’est ainsi, par ce procédé invisible qui marque significativement la surface de la toile de boursouflures (presque jusqu’à la déchirure) que Michel Mouffe interroge la peinture, en questionne les limites, la pousse dans ses retranchements.

Une plate profondeur

En ménageant ces reliefs, véritable marque de fabrique, Michel Mouffe offre à la toile une matérialité nouvelle. Il l’inscrit dans cette troisième dimension la rendant instantanément plus sculpturale, plus objectale. La surface plane, classique, est ainsi taquinée, remise en cause sans pour autant être reniée. Dans la présentation de l’exposition, Jeanne Mouffe explique : “Les volumes ainsi créés étirent le tableau dans la profondeur, et les lignes de métal qui se devinent derrière la toile la transforment en sculpture dès leur contact. La peinture s’étend alors pour se dépasser elle-même et, dans une fuite vers l’avant, rejoint le regard qui l’observe.” Autant d’œuvres plaçant notre interprétation au cœur d’un paradoxe, tiraillée entre la qualité de surface se rapprochant de la douceur de l’épiderme et la profondeur ou le relief d’une cicatrice.

Michel Mouffe, Grand détachement (vert), 2021, Technique mixte sur toile (détail) ©Jean Liégeois

À la Patinoire royale, l’artiste va plus loin : Michel Mouffe pose à même le sol une œuvre inclinée qui trouve appui sur le mur, à l’image des peintures de la plus pure tradition qui attendent, stockées dans un grenier ou un atelier. Cette œuvre forme néanmoins avec sa partie supérieure, classiquement présentée, un ensemble cohérent et fort pertinent. Cette prise de position, la toile étant elle-même baptisée Grand détachement, confère à l’œuvre un caractère plus sculptural, l’inscrivant mieux que toute autre tentative dans l’espace. Mouffe restitue la sensation de présence que livrent les sculptures en conservant néanmoins l’invitation frontale, conforme et attendue, de la rencontre picturale.

Monochromes versicolores

Autre constante : ne vous fiez pas aux apparences… Sous leurs airs innocents, les toiles minimalistes de Michel Mouffe ne cessent de nous tromper. Voilà en effet de faux monochromes ! Si la tentation est grande de n’y voir qu’une seule couleur, un œil pour le moins averti observera que ces œuvres sont en réalité constituées d’une multitude de couches très fines de teintes différentes. Michel Mouffe joue. Il jongle avec d’infinies variations chromatiques pour obtenir des territoires de couleurs qu’il nous semble impossible de préciser. Comme si la peinture tentait de se débattre, de nous échapper, de nous tromper. Toujours dans le texte de présentation, Jeanne Mouffe poursuit : “Ses tableaux matérialisent une multiplicité contenue et unie dans la toile. Chaque fine couche d’acrylique se fond dans la suivante, tant et si bien qu’une toile apparemment mauve est, en même temps, verte et rouge.” Ce résultat indéfinissable est obtenu, à force de patience, par l’accumulation soigneuse de plusieurs dizaines de couches extrêmement diluées. Un travail qui ne peut être réalisé qu’à l’acrylique en raison de ses temps de séchage et de sa plasticité favorables.

Michel Mouffe, (Nebel) Cornerposts into the Fog, 2021, technique mixte ©L'artiste et PRGVB

Ses peintures dégagent dans le même temps profondeur et transparence véhiculant un sentiment perturbant. Ça fourmille en tous sens. Ça déborde d’imprévus. Nuances subtiles, reflets insoupçonnés. La baignade chromatique se veut changeante à souhait, modulable à mesure que l’on se déplace devant l’œuvre. Tentez l’expérience. Plongez dans ces immensités frontalement. Donnez-vous du temps : pour visiter ces étendues colorées, l’œil doit s’habituer. Quand vous aurez le sentiment de les avoir enfin apprivoisées, déplacez-vous lentement. Variez les angles de vue. Observez à présent la même toile de biais, faites glisser votre regard sur le côté. Une autre couleur, une autre ambiance. Au-delà des jeux d’optiques, ces tableaux sont comme autant de “machines à visions” qui remettent constamment en cause notre façon de voir les choses.

La surface picturale vibre, s’anime, nous emporte dans un voyage unique. Une expérience immersive qui n’est jamais tout à fait la même, ni tout à fait une autre…

La surface picturale vibre, s’anime, nous emporte dans un voyage unique. Une expérience immersive qui n’est jamais tout à fait la même, ni tout à fait une autre… Jeanne Mouffe valide cette perception : “Si c’est un bon tableau, le regard ne s’ennuie jamais de parcourir indéfiniment les mêmes espaces, en y découvrant toujours quelque chose de nouveau.” L’œuvre nous absorbe, appelant au gré des nuances convoquées une palette d’émotions et de sentiments très variés. Et c’est peut-être là notre seule certitude : les œuvres de Michel Mouffe ne laissent jamais indifférent. L’historien de l’art Xavier Van den Broeck complète notre idée : “En présence d’une toile de Michel Mouffe, il s’avère très difficile de faire comme si elle n’était pas là. Parce que cette toile, bien que privée d’yeux, bien que privée de conscience, bien que pure matière inanimée, semble, lorsque nous sommes devant elle ou même dans ses parages, irrésistiblement nous regarder… ” (in : Michel Mouffe : nos parts de néant, nos parts d’éternité…)

guillement Si c’est un bon tableau, le regard ne s’ennuie jamais de parcourir indéfiniment les mêmes espaces, en y découvrant toujours quelque chose de nouveau. (Jeanne Mouffe)

Largement abstraite, la démarche de Michel Mouffe laisse entrevoir quelques discrètes sorties de route figuratives. Dans la verrière de la rue Veydt, quatre œuvres tirées de sa série intitulée A las cinco de la tarde. Imaginé en référence au poème éponyme de Garcia Lorca, cet ensemble est tout à fait singulier dans l’œuvre de l’artiste. Le peintre y cache des portraits des victimes du franquisme. Des peintures lourdes de sens qui firent l’objet d’une exposition à Formentera en 2019.

Lignes de vie

Formant un magnifique panorama des dix dernières années, les deux expositions se complètent à merveille. Si les peintures sont régulièrement aux cimaises d’enseignes de premier plan (quoique l’artiste se fit rare sur la scène bruxelloise ces derniers temps), des dessins sont présentés pour la première fois. Réunis à la Galerie Faider, ils accueillent librement nos interprétations. Une ligne qui monte puis descend. Silhouette de montagne ou fil d’Ariane sinusoïdal. Le fragment d’un battement de cœur, celui de l’artiste qui disperse un peu de son âme dans chacun de ses papiers. Cette ligne ouvre le champ des possibles. Ni commencement ni fin… puisqu’elle se prolonge volontiers, et à l’envi, dans la pensée. Comme le souligne si justement, et poétiquement, notre complice Roger Pierre Turine : “Des lignes qui traversent le mur du son d’un papier gorgé de résonance. ”

Michel Mouffe, Macroscopie pour Les Cavaliers Rouges, 2011, dessin, 57 x 77 cm. ©Jan Liégois, Axel Vervoordt Gallery. Courtesy : Galerie Faider

Ses subtiles variations éclairent efficacement les développements picturaux en offrant une vision macroscopique. Et pour cause : plus détaillées et plus intimes, ces œuvres sur papier annoncent les traces, les réseaux, le graphisme qui se retrouvent à la base de la conception de ses grandes peintures. Raison pour laquelle nous recommanderons utilement de faire escale à la rue Faider avant de se confronter aux formats monumentaux que la Patinoire royale réunit avec l’éclat incomparable de son espace véritablement exceptionnel.

★★★★ Michel Mouffe. Tous les matins du monde. Peintures Où La Patinoire royale. Galerie Valérie Bach, rue Veydt 15, 1060 – Saint-Gilles www.prvbgallery.com Quand jusqu’au 23 septembre, du mardi au vendredi de 11h à 19h, le samedi de 11h à 18h (exposition exceptionnellement inaccessible jusqu’au 30 juin) – Michel Mouffe. A Thousand Uplands. Mille plateaux. Dessins Où Galerie Faider, rue Faider 12, 1060 – Saint-Gilles www.galeriefaider.be Quand Jusqu’au 23 septembre, du mercredi au samedi de 14h à 18h.