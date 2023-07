L’exposition, en cours jusqu’à octobre, propose le travail de Marcin Dudek, né en 1979 à Cracovie, et qui vit et travaille désormais à Bruxelles avec un atelier à Molenbeek, atelier, juste à côté de la galerie de Harlan Levey.

Dès l’entrée dans l’église dominicaine à Anvers, on est face à une immense installation faite de 300 blousons, des “blousons fétiches” de hooligans, assemblés, formant ensemble une même gigantesque veste dans laquelle on peut entrer. Cette veste géante monte jusqu’à 8 m de haut, projetant dans l’église des ombres gigantesques et inquiétantes.

Ce blouson géant intitulé The Group veut rappeler la double fonction de ces vestes, signes d’appartenance au groupe : à la fois protection et agression, armure et habit de guerre.

Vue de l’exposition Marcin Dudek à Extra City à Anvers ©Photo: D.R.

Tout le travail de Marcin Dudek (peintures, installations, vidéos, performances) part de son passé personnel en Pologne, qu’il a quitté à 21 ans, et explore la culture hooligan underground à laquelle il a participé durant sa jeunesse.

Il travaille souvent avec des objets trouvés, ou récupérés, comme ses “torses” de papiers mâchés suspendus dans le chœur de l’église. Il crée des tableaux aux strates multiples (collages, images, peintures) et évoque autant la subculture, que le sport ou la ville.

Foot et religion

Le code des hooligans polonais était de porter des blousons à doublure orange. Lors de ses performances, comme il l’a encore fait à Anvers, il enfume l’installation ou le lieu, avec des bombes fumigènes orange, laissant des traces sur le sol.

Le rapport au sport est immédiat avec son film Nest Man qui fait défiler, en chaire de vérité, des images spectaculaires d’hommes qui rugissent et chantent dans les stades.

Vue de l’exposition Marcin Dudek à Extra City à Anvers ©Photo: D.R.

On découvre aussi ses tableaux complexes, presque maniaques, énergiques et méditatifs à la fois où il assemble des centaines de documents liés aux procès des hooligans. À l’entrée du chœur, il a placé comme un stade miniature en rotation, surveillé par des caméras. Un portique couvert de clous garde l’entrée. Une portion d’un grillage autour d’un stade, boisé à l’église, vibre par intermittence.

Vue de l’exposition Marcin Dudek à Extra City à Anvers ©Photo: D.R.

Dans une “peinture”, Marcin Dudek fait un peu plus encore le lien entre hooligans, football et religion, en évoquant ces prêtres de Cracovie qui demanderaient aux hooligans, en échange du pardon de leurs péchés, de garder leur église contre les dangers des manifestants pro avortement.

Marcin Dudek, Extra City à Anvers, Provinciestraat 112, Anvers, jusqu’au 8 octobre, jeudi et vendredi, de 13 à 19h et samedi et dimanche de 11 à 18h.