Paul Dujardin évincé du méga projet du Cinquantenaire : "L’ASBL a vécu au-dessus de ses moyens, en dépensant de l’argent qu’elle n’avait pas"

Mais aujourd’hui, le ton change radicalement, annonce L’Echo.

Le conseil d’administration de l’asbl 50-200 qui chapeaute le projet a, au terme d’une enquête interne, et vu les difficultés financières qu’elle a révélées, décidé de licencier le CEO du projet, Paul Dujardin, ex-patron de Bozar durant 20 ans, ainsi que la COO Yasmina Almire qui était notamment en charge des ressources humaines et des marchés publics.

Arnaud Vajda, le patron de la politique scientifique (Belspo) qui chapeaute le projet pour le secrétaire d’État Thomas Dermine, réfute d’éventuelles malversations mais il évoque, poursuit L’Echo, de graves problèmes de gestion : “Nous n’avons pas observé d’enrichissement personnel. Mais nous sommes encore en train d’analyser certains achats que l’on ne comprend pas et d’étudier les responsabilités des uns et des autres. Ce qui ressort clairement à ce stade, c’est que l’ASBL a vécu au-dessus de ses moyens, en dépensant de l’argent qu’elle n’avait pas, sans validation du CA.”

Le subside annuel total de l’État à l’ASBL qui s’élève à 580.000 euros serait d’ores et déjà parti en fumée, ce qui mettra ses activités sur un mode mineur pendant les six prochains mois. Un manager de crise a été désigné explique encore L’Echo, pour une durée d’un mois afin de trouver des solutions pour payer les contrats de service tandis que les employés de l’ASBL ont été repris sur le payroll de Belspo.

Incident de parcours

Aux yeux d’Arnaud Vajda et de Thomas Dermine, ces décisions qui n’ont pas été agréables à prendre ne remettent pas du tout en cause l’objet de l’ASBL. “On continue de croire dans ce projet qui va redonner un second souffle culturel à ce lieu et aux nombreuses institutions qui s’y trouvent. ”

Contacté ce matin, Arnaud Vajda nous a confirmé ces informations : “le conseil d’administration de l’asbl a dû constater des errances de gestion importantes au sein de l’asbl et pris la décision de décharger de leurs fonctions le CEO et la COO. Un autre manager temporaire a été désigné par le CA (un fonctionnaire des finances) pour régler en urgence les problèmes rencontrés. Les membres du CA, comme les principaux partenaires du projet, veulent en effet que le projet prévu à l’horizon du bicentenaire ait bien lieu, car c’est une chance unique pour le site de retrouver une nouvelle vie/une nouvelle identité. Nous travaillons donc d’arrache pied pour que cet “incident de parcours” soit derrière nous au plus vite que l’on puisse repartir sur de bonnes bases. ”

Rappelons que, d’autre part, le musée d’Art et d’Histoire, pièce maîtresse du Cinquantenaire n’a toujours pas de directeur ou directrice effective. Un second appel à candidatures mené par le Selor, a été réalisé et le nom du directeur (directrice) devrait être annoncé avant le 21 juillet, nous précise Arnaud Vajda. En attendant, Bruno Verbergt assume toujours l’interim.