Faire revivre l’art de Pierre Culot

Pierre Culot était un céramiste et sculpteur bien connu, ayant exposé un peu partout dans le monde. Passé par l’École d’art de l’abbaye de Maredsous, il s’est formé au contact des grands céramistes de l’après-guerre. La sculpture a pris plus d’importance dans son œuvre à partir des années 1970.

Pierre Culot. Céramiques diverses. Etagère dessinée par Pierre Culot. ©Photo Lydie Nesvadba

Formé par Antoine de Vinck et le maître potier anglais Bernard Leach, exposé tôt à Paris à la galerie Robert Delpire, Pierre Culot a jeté un pont entre les traditions britannique, japonaise et française, et exprimé avec passion son désir d’être sur terre, dans la nature, génératrice de vie et de beauté. Au Japon, il a rencontré le céramiste Shopi Hamada, et au Yémen, il s’est nourri de l’architecture de villes comme Sanaa pour créer des “architectures en terre”. Inspiré par la Victoire de Samothrace, il produisit des stèles avec un effet plissé. Toute sa vie, il est resté fidèle à son expérience initiale de potier, travaillant la terre, faisant évoluer ses œuvres céramiques des formes basiques (bols, assiettes, pichets) à d’autres, plus audacieuses (vases cruciformes, gourdes, pots composés, encriers).

Pierre Culot. Arche. Briques et pierre du Hainaut, vers 2002. ©Photo Hughes Mertens

Il a créé des sculptures et n’a pas hésité à s’inscrire durablement dans le paysage avec ses murs-sculptures.

Pierre Culot fonctionnait aussi comme un architecte et ce n’est pas un hasard si le livre s’ouvre sur un texte de l’architecte Karl Fournier évoquant en particulier les murs de pierre, brique et béton que réalisait Culot et qui s’apparentaient à du Land Art.

Anne Bony a rédigé une biographie très complète. Avec aussi des textes de Matthew Tyas et Emmanuelle Duguet. Et plus de 300 illustrations portant sur la vie et l’œuvre de Pierre Culot.

La maison-atelier

C’est en 2015 que Joseph Culot a commencé à faire revivre l’œuvre de son père en reprenant sa maison-atelier de Roux-Miroir dans le Brabant wallon, là où travailla Pierre Culot de 1964 à sa mort : une grande ferme de la fin du XVIIIe siècle, aujourd’hui restaurée de manière très pure et qu’on peut visiter sur rendez-vous.

Céramiques de Pierre Culot années 60. ©Photo jean-Pierre Gabriel

La maison même est remplie de céramiques de l’artiste dont beaucoup sont de vraies sculptures. Un beau mobilier de bois met en valeur cette production. On découvre aussi des tables en pierre de Bourgogne ou en pierre bleue du Hainaut, des lampes et des luminaires, des cloisons en claustras, qui modulent. les espaces et la lumière.

On y trouve aussi des céramiques d’autres créateurs, que Pierre Culot avait accumulées.

Joseph Culot invite régulièrement des artistes contemporains en résidence (comme Daniel Dewar, Grégory Gicquel et Éric Croes) pour qu’ils travaillent la céramique dans l’atelier de Culot. De quoi montrer que le travail de son père reste très inspirant. Des exemples de ces créations contemporaines viennent enrichir la collection de la maison.

L’atelier qui jouxte la maison comprend deux fours et produit encore nombre de copies de pièces anciennes avec l’expertise de Pascal Slootmakers qui a longtemps collaboré avec Pierre Culot. “Pierre disait à ses collaborateurs que la terre avait une mémoire. ” dit-il. Aujourd’hui, des architectes, des décorateurs, des particuliers, viennent commander et acheter des pièces de Pierre Culot, devenues iconiques. À l’étage, sont alignées mêlées à des céramiques, de nombreuses maquettes des sculptures monumentales que Culot a réalisées, ce sont chaque fois des petites architectures.

Claustras assemblés par Pierre Culot, avec Joseph Culot enfant,1971 ©Crédit: Atelier Pierre Culot

Le grand jardin est peuplé d’arbres souvent plantés par Pierre Culot, de fleurs et de plantes. Il est bordé de murs anciens de briques et de nombreuses sculptures y sont placées : stèles de céramique, murs de pierres que la mousse ou le lierre viennent lécher. Un jardin est habité de traces comme le disait René Char : “Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. ”

Pierre Culot, Fonds Mercator, 296 pages, plus de 300 photos, 65 €

Maison-atelier, Rue de la Poterie 7, 1315 Roux-Miroir, visite sur rendez-vous info@pierreculot.com ; atelierpierreculot.com