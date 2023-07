Chanel: la maison de mode se lie aux artistes du Sénégal

Cheikha Sigil, "Totems", 2022. ©© Elea Jeanne Schmitter

Mais reprenons depuis le début. Au départ, il y a cette idée pour la maison Chanel de regrouper dans un seul et même lieu les métiers et savoir-faire qu’elle a acquis depuis les années 80 – le premier rachat, c’est le parurier Desrues, pour le sauver du désintérêt qu’il subit alors. Depuis, la maison de mode qui met les métiers d’art au cœur de sa création a fait sienne ces artisanats qui avaient, un temps, perdu de l’attrait pour le milieu du luxe (ce qui n’est plus du tout le cas). Les brodeurs Lesage et Montex, le plumassier Lemarié, le chapelier Maison Michel, l’orfèvre Goossens, le chausseur Massaro, sont des affaires qui tournent, des savoir-faire demandés qui ne bossent pas seulement, d’ailleurs, pour la marque aux deux C entrelacés.

Et si, au total, le groupe Chanel possède une cinquantaine de manufactures (situées un peu partout dans le monde, pas seulement en France – on pense aux brodeuses indiennes, aux faiseurs de maille et de tricots, en Italie, en Écosse), une dizaine de ces manufactures est désormais regroupée dans les hauts murs du 19 M.

La façade de la nouvelle galerie du 19 M dans le ciel d'Aubervilliers. ©Sarah Makharine

Une manière de centraliser les savoir-faire pour les faire valoir. Une école de broderie se tient aussi sur place. 99 % des espaces du 19 M ne sont pas ouverts au public – car ce sont des ateliers et donc des lieux de travail pour les artisans – , et, à la fois, l’idée initiale vise à faire connaître lesdits artisanats au grand public. Dans ce cas, quoi de mieux qu’une galerie d’accès libre, et une progra destinée à faire écho aux métiers de la main. Voici donc comment naît Sur le fil : De Dakar à Paris.

Broderie et tissage : savoir-faire porteurs

Dans la foulée d’un défilé Chanel Métiers d’Art qui s’était donné en décembre dernier à Dakar dans le but de créer des ponts artistiques entre identités distinctes, “l’équipe du 19 M est venue nous voir à Dakar pour créer de toutes pièces une collection sénégalaise” ou, tout le moins, précise Riad Fakhri, “issue du territoire sénégalais. On a fait le pari qu’on choisirait des artistes qui connaissent le territoire plutôt que des personnes de nationalité sénégalaise”, ajoute le commissaire de l’expo.

”On a voulu cette expo la plus collaborative possible entre les artistes, entre le Sénégal et Paris, entre les maisons d’art et les artistes contemporains, une expo collaborative, enfin, dans le sens où on fait participer le public à des œuvres qui sont évolutives”.

Riad Fakhri nous fait passer les rideaux en rhodoïd brodés par la maison Montex, puis des rideaux jumeaux inventés par les brodeurs sénégalais, qui, eux, ont choisi du jean, “ce qui fait sens, car il y a tout un marché de la seconde main du jean à Dakar. La directrice artistique de la maison Montex, Aska Yamashita a bossé de près avec les jeunes femmes d’un centre de réinsertion social de Dakar, Kër Thiossane, dédié à l’imagination artistique et citoyenne. Une œuvre multifacette qui reprend le motif des moucharabiehs, en écho aux maisons du vieux Dakar.

Au cœur de l’espace, un immense baobab en tissu patchwork, surréaliste par la volonté de son auteur, l’artiste Selly Raby Kane, de le faire au moins aussi grand qu’un vrai baobab. L’installation redit, si tel était encore besoin, le ton de l’expo : faire un cercle pour se rencontrer. Ça tombe bien, vous me direz, à côté du baobab, il y a la fameuse carte de Dakar à broder, une œuvre à la fois collaborative in progress puisque ce sont les visiteurs qui brodent le dessin de Benjamin Monteil, accompagnés par les brodeuses professionnelles de Lesage et Montex. On demande à Riad comment l’atelier (qui a encore lieu ces jours-ci) fonctionne. “Tout le monde veut broder, les gens jouent vraiment le jeu, et quand les brodeuses ne sont pas là, les gens les réclament… Bon, entre nous, il y a des choses que les brodeuses ont dû reprendre, après le passage des gens”. N’est pas brodeur qui veut, heureusement que les lieux abritent une école de broderie, pour ceux qui auraient des envies de (ré) orientation professionnelle.

La carte brodée de Dakar, 2023. Dessin de Benjamin Monteil, transformé en broderie par les Maisons Lemarié, Lesage et Montex, avec le public (Courtesy CHANEL) ©© Elea Jeanne Schmitter

Croquemitaine, Père fouettard ? Non : Kankourang

Les kankourang ne nous ont pas quittée des yeux de la visite. Les totems de Cheikha Sigil, et aussi ceux photographiés par Mallick Welli, artiste visuel sénégalais qui vit et travaille à Dakar. Mallick Willi s’intéresse aux formes spirituelles qui habitent nos quotidiens, ceux qu’on cite pour faire peur aux enfants et dont on ne sait pas tres bien finalement s’ils sont inventés ou bien vivants. Sa série photographique donne vie à ces figures mystiques qui habitent les forêts. “C’est une image importante en Casamance, notamment dans le rapport qu’on entretient aux ancêtres, nous explique Riad Fakrhi en guise de présentation des bonshommes. “Dans les premières religions d’Afrique de l’Ouest, il y a un rapport de proximité aux Anciens. Chez les Doguons, mais c’est aussi le cas en Casamance, la divinité la plus importante est mi-homme mi-femme déjà, et quand elle vient vers l’homme, elle lui transmet deux choses en même temps : la parole et le métier à tisser”.

Tirage issu de la série "Anonym(us)". La juxtaposition entre les mots anonym (sans visage) et us (humains) est présente dans le titre Anonym(us). Dans ces photographies, les personnages enveloppés sont à la fois anonymes et incarnent un esprit humain unique. Ce travail rend hommage à l’esprit ancestral de la nature. ©(c) le19M x Elea Jeanne Schmitter

On n’aurait pas pu mieux faire dans cette expo Sur le fil. “On utilise le kankourang comme régulateur social, qui sert aussi à faire peur aux enfants. On me disait, quand j’étais petit : “Si tu fais des bêtises, on appelle le kankourang”. Pas besoin de gardien pour faire la paix dans cette espace d’exposition, le kankourang veille.

