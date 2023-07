Chauffe Marcel, chauffe !

Qu’y a-t-il y a dans la tête du type qui a la collectionnite ? Quelle énergie guide des individus, (ici Chantal et Serge R.Patt) à entamer une collecte d’objets qui se font écho, sur la base d’un petit dénominateur commun, ici le concept du Marcel.

Carrousel de Marcel

Il faut dire que le 'concept', en art, a été inventé par un Marcel, ledit Duchamp, même si l’histoire de la collection des Marcel de Chantal et Serge ne commence pas avec un Duchamp, mais avec un Mariën, chez Chantal. “Il y a de cela presque dix ou vingt ans. Ça a commencé par un livre, et un puis un collage, mais je ne connaissais rien presque du surréalisme à la belge”. Tout au plus, avoue-t-elle à François de Coninck, connaissait-elle vaguement René – Magritte – , Mais c’est Marcel qu’elle acquiert. Parce qu’il propose ce rapport non pas inédit – justement René avait déjà fait dans le vocabulaire qui trouble, on pense à sa pipe qui n’en est pas une –, mais soudain corrosif entre des objets triviaux et des mots.

Chez Mariën, le tout est saupoudré d’un titre à se tordre, même si parfois l’humour est difficile à digérer. Son truc tient dans le fait de mettre en cause vos valeurs intouchables. Son Père Noël sous vitrine a tout l’air d’une tirelire Made in China mais voilà, Santa Claus porte sa croix sous le titre : “Le Christianisme accéléré”. Tout le monde en prend plein son grade, dira-t-on, quand le portrait du docteur Freud se reflète dans le sexe d’une femme, la psychanalyse n’a qu’à aller se rhabiller.

Avec Mariën, on est dans les tours du surréalisme, dans ce qu’il a de plus pousse-au-crime, même si, finalement, le travail de mise en cause avait largement commencé avec le Marcel le plus célèbre, le Duchamp, celui de l’urinoir.

Marcel Duchamp et tout ce(ux) qu’il a inspiré

Le premier Ready-Made n’en finit pas d’inspirer le monde de l’art. Chantal et Serge R.Patt, qui démontrent leur amour plus pour un esprit de l’art que pour un art à spéculation, poursuivent d’ailleurs les artistes contemporains qui citent le Marcelisme Duchampien.

guillement C'est vrai qu'il est difficile pour un artiste contemporain de ne pas se positionner, à un moment ou un autre, par rapport au travail de Duchamp".

Une vidéo signée Takahiro Kudo (Anno Fons) n’en finit pas de tourner et retourner l’urinoir devenu Fontaine (en 1917), même si la porcelaine termine en morceaux : on ramasse le pot cassé et tout est relativisé. Parfois même c’est Marcel D. qui se cite lui-même, comme dans cette œuvre papier intitulée Un robinet original révolutionnaire de 1964, et où il fait causer l’urinoir devenu susceptible : “un robinet qui arrête de couler quand on ne l’écoute pas.”

Marcel Duchamp, "Un robinet original révolutionnaire" ,1964. ©Vander plaetse

guillement Pour moi, c'est le prénom qui fait le lien, le liant et donc le sens. A force de trouver dans notre collection - ici la gravure, là un objet, là encore un tableau, tiens encore un Marcel ! - ce nom m'a fait sourire et c'est devenu un jeu, le jeu des Marcel".

C’est peut-être ce que montrent Serge et Chantal avec leurs regards affûtés et leurs 'Marcel' en file indienne. Eux qui n’étaient pas, au départ des gens de l’art l’aiment profondément pour l’effet qu’il fait sur les cerveaux. "On vit avec nos pièces, on les voit tous jours”. Tous deux attachent un soin fou à choisir des œuvres qui disent beaucoup en peu d’effets. Les Piéta subversives de Marcel Vandeweyer (hommage à Mariën). Les cartes de visite dudit Marcel Mariën, indiquant pour titre et fonction : 'Vieillard débutant'. Les moqueries de l’art dit académique par Marcel Broodthaers. Le bouche évier signé Marcel Duchamp où quand l’objet quotidien se fait numismatique ou tout le moins énigmatique.

-- > “Marcel, Collection R.Patt”, au Botanique, jusqu’au 30 juillet. du mercredi au dimanche, de 12h à 18h. Infos : https://botanique.be

Ça coûte cher, les Marcel et les autres ?

”Nous achetons des pièces historiques à des prix qui ne sont pas pratiqués sur le marché de l’art contemporain. Et avant d’acheter une pièce, on réfléchit, on fait nos comptes. Mais si on prend des risques financiers ? En fait, ce n’est pas si cher que cela, par rapport au prix pratiqués dans l’art contemporain où l’on voit monter les pièces à 20, 30, 40, 50 000 euros. Nous, on n’achète pas ce genre de choses”. […] On a récemment acheté une pièce à 'Art on Paper', elle n’était pas trop chère, mais elle s’ajoute à toutes les autres, dont certaines qu’on n’a pas encore fini de payer !