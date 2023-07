Il est une figure majeure du retour de la peinture figurative (comme peuvent l’être Alex Katz ou Luc Tuymans). Ses paysages, ses sujets, semblent réalistes. On voit d’emblée les collines, le vert des prés, le bord d’un lac, parfois même des tours de refroidissement le long d’un canal. Et dans ces lieux, il y a des silhouettes (“ Silhouettes” est le titre de l’exposition) de promeneuses, de baigneuses, de touristes et souvent de chevaux.

Mais il y a d’emblée un “décrochage”, un “décalage” qui rend son art immédiatement identifiable. Les silhouettes sont comme transparentes, peintes de manière diluée, fluide, avec beaucoup de médium, comme des souvenirs un peu fantomatiques revenant de l’inconscient vers le conscient. Chez Marc Desgrandchamps, beauté et inquiétante étrangeté peuvent cohabiter, avec des effets de surimpression.

“Je suis sensible au fait qu’une passante dans la rue puisse avoir la même démarche qu’une Pompéienne il y a deux mille ans”, dit-il.

Marc Desgrandchamps: Un matin du temps de paix, 2022, 200 x 150 cm

Le réel selon la psychanalyse, n’existe pas. On peut s’en approcher, le deviner, le rêver, mais sans cesse il se dérobe. On assimile au réel seulement ce qu’on “voit” par nos sens, ce qu’on sent et ressent.

Dialogue avec l’histoire de l’art

Dans ce flou entre un réel impossible à définir et l’image qu’on en a, se situe l’espace d’une peinture possible pour Marc Desgrandchamps, La figuration y côtoie l’abstraction. Les deux ne sont pas si éloignés. De grands peintres de jadis savaient déjà qu’ils approchaient davantage le réel et l’émotion en quittant le pur réalisme vers plus d’abstraction.

Souvent, l’image peinte est composée de fragments rassemblés selon les caprices de la mémoire. Les corps sont morcelés. Un cheval peut n’être peint qu’à moitié, un homme peut être sans tête.

Dans d’autres peintures, il dialogue avec l’art antique ou avec le “Déjeuner sur l’herbe” de Manet, ces arts venant hanter le présent et se confronter à des filles ou garçons sur la plage ou dans un grand paysage, dans un dialogue permanent et vivant avec l’art ancien et la modernité.

Marc Desgrandchamps: Le Centaure incertain, 2022, diptyque : 200 x 300 cm

Une fille prenant une photo avec son GSM, semble flotter au-dessus du lac. Une figure de femme himalayenne repérée dans un magazine se dresse dans un paysage de collines herbeuse, une fille roule à vélo au milieu d’un désert. Les triptyques ont une ligne d’horizon qui n’est pas “raccord” d’un tableau à l’autre.

L’image chez Desgrandchamps a un statut ambigu, comme un mirage, décalant un petit peu notre regard. “La peinture n’a toujours peint qu’elle-même”, dit Gerhard Richter.

On le voit bien à cette exposition à Dijon, sa peinture charme d’emblée tout en saisissant les ambivalences d’un monde imprégné de crises, qui peut néanmoins se révéler d’une beauté indubitable.

Le titre d’une de ses peintures évoque cette harmonie du monde, fragile, pouvant à tout instant voler en éclats : “Un matin du temps de paix”. Tandis qu’une autre toile montre une plage déserte sur laquelle se mêlent les doux jouets de l’enfance et les objets balayés par une tempête.

Marc Desgrandchamps: Les Hautes plaines, 2022, 200 x 150 cm

L’exposition est proposée au superbe musée de Dijon. Ne manquez pas d’y voir ou revoir les tombeaux des ducs de Bourgogne et la galerie de pleurants qui les entourent. Comme il ne faudra pas rater dans la banlieue de Dijon, le Puits de Moïse, chef-d’œuvre du grand sculpteur Claus Sluter (1350-1406), vestige de la Chartreuse de Champmol, merveille de la sculpture burgondo-flamande de la fin du XIVe siècle. Orné des statues majestueuses, à taille humaine, avec des restes de polychromie, d’un réalisme saisissant, du roi David et de Moïse ainsi que de celles des quatre prophètes (Isaïe, Daniel, Zacharie et Jérémie), le Puits fut érigé au centre du grand cloître. Au-dessus des Prophètes, on admire une série d’anges accablés par la mort de Jésus. Les expressions de leurs émotions, de leur chagrin, de leur sidération, sont splendides.

Marc Desgranchamps, musée des Beaux-Arts de Dijon, jusqu’au 28 août