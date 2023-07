“Décoloniser” notre regard sur l’Art nouveau

Un des quatre commissaires de cette exposition est l’artiste Sammy Baloji, qui a reçu en mai, à la Biennale d’architecture de Venise, une “mention spéciale” pour une installation en trois parties qui interroge le passé, le présent et le futur de la République démocratique du Congo, à travers une fouille des archives architecturales coloniales.

Chrystel Mukeba, Agnès Kena Maison Horta, 2022 ©crédit : Courtesy of the artist

L’exposition au Civa prolonge et développe en quelque sorte ce travail. Le lien avec l’Art nouveau est ce qu’on a appelé autour de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, le “Style Congo”, pour le mobilier le mobilier et l’architecture. De grands noms comme Horta, Hankar ou Lacoste puisaient dans l’imaginaire du Congo de Léopold II où ils n’avaient jamais été, toute un répertoire de formes et d’images. Des architectes comme Victor Horta trouvaient directement en provenance de la colonie belge le bois nécessaire aux constructions des intérieurs Art Nouveau. De plus, les motifs issus du Congo exerçaient une fascination “exotique” sur les artistes de l’époque. L’hôtel van Eetvelde qu’on peut exceptionnellement visiter cette année, en est un exemple type. Edmond van Eetvelde (1853-1925) est une figure controversée. Il était secrétaire général pour l’État indépendant du Congo alors propriété privée de Léopold II. Il joua un rôle essentiel dans la mise en place du système administratif du Congo ainsi que dans la politique d’exploitation des ressources de la colonie. Il supervisa l’exposition coloniale de Tervuren en 1897, à l’issue de laquelle il reçut le titre de baron. Son hôtel particulier regorge de rappels du Congo colonial.

Vue de l'exposition "Style Congo" ©Photo: Filip Dujardin

Expos coloniales

Les expositions coloniales d’alors avec leurs pavillons, “à leur manière utopistes”, “véhiculaient une double idée du Congo : colonie africaine lucrative et champ créatif pour les artistes et les architectes belges. Faisant étalage à la fois d’authenticité et de progrès, ces pavillons servaient de plateforme à la propagande culturelle et aux échanges économiques. ”

Au centre de l’espace d’exposition, se dresse sa pièce maîtresse : une large installation du collectif d’architectes belges Traumnovelle, intitulée Congolisation. Sur des grilles en métal qui rappellent les réserves d’archives du CIVA, sont suspendus des documents qui montrent l’évolution des représentations du Congo lors des foires internationales entre 1885 et 1958. Ce long travail de recherches se base notamment sur les nombreux fonds d’archives laissés par les architectes, tels qu’Horta, Hankar ou Lacoste, qui ont œuvré à la construction des pavillons congolais présentés aux expositions universelles.

L’exposition a joint à ce travail d’archives le regard de plusieurs artistes actuels. Chrystel Mukeba a eu l’idée forte de photographier des Belges afro-descendants dans des lieux emblématiques de l’Art Nouveau à Bruxelles, comme le Musée Horta et l’Hôtel Van Eetvelde, comme un geste de réappropriation symbolique de cet héritage compliqué. Des photographies qui posent la question de l’appartenance de ce patrimoine.

Dessin d'un pavillon colonial par Henry Lacoste ©Photo: D.R.

Une suite de petits tableaux de l’artiste Péruvienne Daniela Ortiz “La rébellion des racines” (2021) fait un lien direct et très caustique entre les jardins botaniques exotiques, les serres construites en Europe, et d’autre part le rappel de l’exploitation coloniale.

Daniela Ortiz: tableau de la série "The Rebellion of the Roots" ©Photo: D.R.

Style Congo, au Civa, à Bruxelles, rue de l’Ermitage 55, jusqu’au 3 septembre