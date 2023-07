De retour en Belgique après 500 ans : Dieric Bouts et ses mystères seront en pleine lumière

C’est l’Irpa qui se charge aussi depuis des années de la restauration de l’Agneau mystique à Gand.

C’est la première fois depuis l’an 1500 que le tableau de Bouts quitte Grenade et revient en Belgique où il fut peint, amené fin juin jusqu’à l’Irpa dans un camion spécial pour maintenir tout au long de la route une température et une humidité constante.

Le panneau central du Triptyque de la Descente de croix de Bouts ©Photo : Kik/Irpa

Ce triptyque sera avant restauration, la pièce maîtresse de l’exposition Dieric Bouts Créateur d’images au musée M à Louvain, la ville où il vécut longtemps, à partir du 20 octobre.

Connu aussi sous le nom de Thierry Bouts, ou Dirk Bouts, le peintre (1410/20-1475) est célèbre comme “Primitif flamand de la seconde génération” ou comme “peintre du silence”. Il fut influencé par Jan Van Eyck (1390-1441) et Roger Van der Weyden (1399-1464), mais il a lui-même influencé Memling, Gérard David et Quentin Metsijs.

Son travail est moins connu que celui du pionnier Van Eyck et moins prisé sur Instagram que les scènes apocalyptiques de Jérôme Bosch. Cette exposition promet d’être une réhabilitation de Bouts. Pour la première fois, près de trente de ses œuvres seront réunies à Louvain, la ville où il a passé une grande partie de sa vie et a peint ses plus beaux panneaux.

Le panneau gauche du Triptyque de la Descente de croix de Bouts ©Photo : Kik/Irpa

L’ombre de Van der Weyden

Ce triptyque qui innove en mettant au centre, non pas la Croix, mais la descente de Croix est clairement inspirée de Van der Weyden. À gauche on a le volet avec la Crucifixion et à droite, celui de la Résurrection.

On y retrouve dans l’attitude des Marie et de Jean, de nombreuses ressemblances avec la splendide Descente de croix de Van der Weyden que Dieric Bouts avait admirée à Louvain et qui est aujourd’hui le chef-d’œuvre du Prado. Même si Bouts ne rend pas les émotions aussi fortement que le faisait Van der Weyden.

La précision des costumes et des visages du triptyque renvoie quant à elle à Jan Van Eyck. Regardez le manteau brodé d’hermines entières et le rendu des velours.

Le panneau droit du Triptyque de la Descente de croix de Bouts ©Photo : Kik/Irpa

On connaît surtout de lui en Belgique le célèbre Triptyque avec la dernière Cène, exposé à l’Église Saint-Pierre à Louvain, le Diptyque de la justice d’Othon III au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles et des tableaux devenus vraies icônes comme L’Homme des douleurs ou La Tête du Christ couronnée d’épines

Bouts innovait par ses figures allongées l’utilisation d’une perspective géométrique et l’agencement des volumes. Avec une grande qualité d’exécution, il a perfectionné les techniques visuelles permettant de donner de la profondeur au paysage. C’était un créateur d’images reproduites ensuite abondamment démontrera l’exposition à Louvain.

Le peintre garde des mystères, à commencer par sa date et son lieu de naissance. On croit qu’il est né à Haarlem et qu’il a fait partie de la mystérieuse école d’Haarlem avant d’arriver dans les Pays-Bas du Sud.