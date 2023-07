The Guardian rapporte que la BBC aurait retrouvé un enregistrement radio datant de 2005 où l’on peut entendre un homme se présentant comme Banksy. L’animateur demande alors comment être sûr qu’il s’agit bien de l’artiste ? Ce à quoi répond l’homme : “Oh, vous n’avez aucune garantie à ce sujet”. Le mystérieux homme raconte qu’il est peintre et décorateur et qu’il œuvre dans plusieurs villes. Le supposé Banksy explique que ses activités aux dimensions illégales sont amusantes. “Mais je n’ai pas intérêt à me faire arrêter très souvent. Ce qui compte, c’est de tenir le coup le plus longtemps possible. Alors, oui, il faut y penser. C’est ça le truc : le vandalisme aveugle demande beaucoup plus de réflexion que la plupart des gens ne l’imaginent”, explique-t-il.

