Née en 1923 dans une famille bourgeoise de New York, Diane Nemerov est devenue Diane Arbus non pas lorsqu’elle épousa Allan Arbus en 1941, mais bien lorsqu’elle cessa de travailler avec lui dans leur studio de photographie de mode dix ans plus tard. Et sans doute plus encore lorsqu’elle commença à numéroter ses propres négatifs en 1956.

Singuliers portraits

Entretemps, elle avait suivi des cours à The New School for Social Research à New York avec Berenice Abbott, mais aussi, brièvement, avec Lisette Modell. Elle avait surtout commencé à l’instar de ses deux immenses artistes à photographier les gens en rue. D’abord avec un appareil 35 mm, puis en 1962 et jusqu’à son suicide en 1971, avec un 6x6 double objectif flanqué d’un flash à ampoule dont elle éclairait, même en plein jour, ses singuliers portraits : avaleuse de sabre, nudistes petits-bourgeois, gamin exaspéré, fausses jeunes et vrais travestis, bref, toute une frange de la société, si ce n’est marginale, en tout cas en porte-à-faux avec le conformisme américain qui commençait à s’effriter dans les sixties.

Dès 1967, ce portrait au scalpel de l’Amérique fut honoré d’une présentation au MoMA à New York dans l’exposition désormais mythique New Documents organisée par John Szarkowski et à laquelle prenaient part également Lee Friedlander et Gary Winogrand. Il acquit la notoriété internationale cinq ans plus tard grâce à deux expositions posthumes. L’une à la Biennale de Venise (honneur inédit jusqu’alors pour un(e) photographe) et une autre au MoMA – 250 000 visiteurs – prolongée par la publication de l’indépassable monographie Diane Arbus : An Aperture Monograph.

Icônes

L’exposition Constellation qui lui est consacrée actuellement à la Fondation LUMA à Arles semble tenir pour acquise cette réputation puisqu’elle se contente d’une notice biographique de 15 lignes pour présenter l’artiste. Contrairement à l’exposition Revelations à Londres en 2005 (la Libre 17-10-2005) construite pour montrer par le menu comment l’œuvre s’était constituée au quotidien, celle-ci se limite, si l’on peut dire, à présenter 454 tirages de Neil Selkirk – seul tireur autorisé par l’Arbus Estate – dans une scénographie éclatée, sans véritable fil conducteur, un peu comme on le fit au Jeu de Paume en 2011.

Au centre de Constellation, et comme unique ancrage, sont rassemblées les dix images du mythique portfolio A Box of Ten Photographs, considérées pour la plupart comme des icônes de l’histoire de la photographie de la fin du XXe siècle. Notamment les Jumelles de la couverture de sa première monographie, la Jeune famille de Brooklyn lors d’une sortie dominicale, le Garçon avec un chapeau de paille attendant de participer à un défilé en faveur de la guerre et l’incroyable Géant juif à la maison avec ses parents dans le Bronx. Un portfolio dont elle n’avait réalisé qu’un petit nombre d’exemplaires et dont elle n’avait vendu que quatre ensembles complets (dont un à Jasper Johns et un autre à Richard Avedon).

Pari gagnant

Tout le reste se déploie sur une structure de portants en métal, dans des hauteurs inhabituelles – du sol jusqu’à deux mètres – et ce, sans chronologie, ni hiérarchie. Le spectateur découvre donc les photographies au fur et à mesure d’un parcours aléatoire que le commissaire de l’exposition, Matthieu Humery, compare à ceux de Diane Arbus dans sa quête hasardeuse aux images : “Comme elle, le public est invité à déambuler, passer à côté, autour et à travers. Il n’y a pas un parcours type mais une infinité de possibilités.”

Le pari était risqué, mais il s’avère gagnant. Hors des contextes de création ou de publication, le fait de regarder ces images se mue en un face-à-face avec chacun des personnages. L’expérience est plus directe, plus dense et in fine plus en phase avec la conception que Diane Arbus exprimait de la photographie : “Pour moi, le sujet de la photo est toujours plus important que la photo. Et plus compliqué.”

La scénographie spectaculaire de "Constellation" à la Fondation Luma. ©Adrian Deweerdt