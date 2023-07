Les pavés des manifestants mais joyeusement colorés

Son exposition à Avignon s’intitule Petits riens : “Les Petits Riens sont ces choses infimes qui, l’air de rien, relèvent des montagnes autour de nous. Ce sont ces actes minuscules qui au départ, invisibles à l’œil nu, enfoncent des poutres dans nos yeux”, écrit-il.

Pascale Marthine Tayou, vue de l'exposition à la Collection Lambert ©© photo David Giancatarina

Dès l’entrée de la Collection Lambert, le ton est donné. Les deux murs qui encadrent la porte sont couverts de pavés comme ceux qu’on lance dans les manifestations mais collés et colorés. Et quand on lève les yeux on voit au-dessus de nos têtes, trois énormes pieux de bois, aux pointes acérées, crayons géants, menaçants, aux couleurs du drapeau français. L’art peut être dangereux.

Comme à son habitude, Pascale Marthine Tayou (PMT) relie les salles de son exposition en déposant dans chacune d’elles, de grosses chaînes rouillées et brisées dont seules les cassures ont été colorées. Mais que le visiteur se rassure, les expos de PMT sont joyeuses, Comme il le dit : “Les Petits Riens, c’est mon appel d’urgence face aux terreurs multiples qui me tordent les boyaux. Mais je ferai en sorte que cette aventure se transforme en une performance ludique avec joie et humour. ”

Pascale Marthine Tayou, vue de l'exposition à la Collection Lambert ©© photo David Giancatarina

Cannes amères

Il exprime sa vision du monde par un planisphère de terre crue collée sur un mur, où toutes les frontières ont été abolies. À côté, c’est le contraire, un labyrinthe de drapeaux évoque les pièges du nationalisme. Un graphique aussi simple que subtil, montre, en une flèche, comment au plus on avance, au plus on recule sur d’autres plans.

Dans d’autres salles, il évoque le colonialisme qui demeure : le Code noir jadis imposé par Napoléon aux esclaves des colonies devient un code-barres qui enferme les Afro-descendants.

Chez PMT, le message est souvent très littéral, comme ce tableau en cannes à sucre collées bord à bord couvertes de terre rouge. PMT les appelle cannes “amères” et non “à sucre”, en rappel des souffrances liées longtemps à leurs plantations. Un couloir aborde la question de la colonisation avec tout un mur couvert de croix faites de poupées de colons en bois.

Si l’artiste dénonce, il entend aussi réparer à sa manière. Dans deux salles, il a planté des belles “forêts” colorées mais dont les “feuilles” sont ces bouteilles et sacs en plastique abandonnés dans notre environnement. Avec lui, ces déchets reprennent vie. Il dit de lui-même qu’il est “un voyou qui trouble les lignes”, qui nous amène à voir autrement le monde, à “sentir toujours mieux les différences”.

Pascale Marthine Tayou, vue de l'exposition à la Collection Lambert ©© photo David Giancatarina

La grande salle à l’étage évoque les grandes conférences internationales (Berlin, Bandoeng, Yalta…), qui ont forgé notre monde, exclu des peuples, décidé des rapports de force. Pour chaque conférence, il a placé un groupe de chaises en plastique, retrouvées cassées sur des décharges et amoureusement recousues. Ces chaises nous tournent le dos. Ces conférences ont décidé de notre sort sans nous. C’est une image du “chaos-monde” pour reprendre la formule d’Edouard Glissant.

Contre les murs, on découvre encore quelques “Poupées Pascale”, des grands fétiches imaginés par PMT en cristal, portant des multiples objets du quotidien plantés sur leur corps. Ces poupées et génies de cristal imprégnaient les anciennes cellules de prisonniers de leur présence poétique.

Le vocabulaire de PMT a quelque chose de sacré et de bricolé la fois, créant le trouble et la beauté. Son monde est joyeux, aux sens renversés, mais il n’élude rien de la cruauté de l’Histoire.

Pascale Marthine Tayou, Collection Lambert, jusqu’au 19 novembre