Le centre Lee Ufan, refuge à Arles pour méditer avec l’art

L’artiste Lee Ufan, né en 1936 en Corée du Sud dans un village de montagne, occupe ce lieu dédié à son œuvre au cœur de l’Hôtel Vernon, une bâtisse du XVIIe siècle située dans les quartiers du vieux Arles, un hôtel particulier composé d’un corps de logis structuré autour d’une cour intérieure. Aménagé avec l’aide de son ami l’architecte Tadao Ando qui a déjà signé le premier musée Lee Ufan sur l’île japonaise de Naoshima en 2010, le Lee Ufan Arles propose un parcours de ses sculptures, installations et une sélection d’une trentaine de ses peintures.

Dans ce lieu règne le silence si rare dans nos vies, qu’Ufan impose par un nombre restreint d’éléments choisis et disposés avec précision : pierres, vasque dans laquelle tombe l’eau goutte à goutte, plaques d’acier. Ses peintures aussi sont minimales : il utilise un gros pinceau et applique une touche unique.

Lee Ufan participa au mouvement japonais Mono-Ha (L’école des choses), dont le but était d’utiliser une chose sans rien y ajouter, faisant voir des éléments dans les rapports qu’ils entretiennent entre eux. Ce mouvement est né en même temps que des mouvements similaires en Occident comme l’Arte Povera ou le Land Art.

Ymane Chabi-Gara, « Hikikomori 9 », 2022, 122 x 122 cm ©Crédit: courtesy of the artist, photo: D.R.

On éprouve avec ses œuvres, ce que Lee Ufan appelle “ouvrir l’espace-temps” quand la relation d’une pierre avec une plaque de métal, d’un coup de pinceau avec une toile, et leur participation au paysage sont plus importantes que l’objet lui-même. Lee Ufan reprend la phrase de Paul Klee : “L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. ”

L’isolement

Lee Ufan Arles a pour ambition d’être aussi un centre d’exposition invitant d’autres artistes. Cet été, Lee Ufan a invité le critique Philippe Dagen à organiser une exposition de peintures figuratives sur le thème des “figures seules”, de la solitude. Les cinq artistes actuels, de générations et d’origines différentes, mais vivants tous en France, peignent des individus seuls, dans l’isolement auquel l’homme moderne est condamné. Et bien qu’empruntant des voies très différentes de l’art de Lee Ufan, ils apportent aussi leur vision de la beauté et leur médiation sur l’existence.

La solitude peut être un choix de vie mais c’est plus souvent une situation créée par le contexte social et exacerbée à l’heure du virtuel.

Chaque artiste exprime cette mélancolie et ce sentiment parfois d’exclusion, à sa manière. Ymane Chabi-Gara, née en 1986, diplômée de La Cambre à Bruxelles, peint l’univers des Hikikomoris, ces jeunes Japonais qui vont jusqu’à se replier dans un confinement total, se retirant du monde, entourés seulement de leurs livres et musiques. L’artiste les peint comme ensevelis sous ces objets, sans plus de visage reconnaissable.

Tim Eitel, né en 1971, influencé par Barnet Newman, montre des figures humaines seules n’apparaissant qu’aux marges d’un grand monochrome excluant toute représentation. Vision ultime d’un individu avant sa disparition dans le néant.

Djamel Tatah, Sans titre, 2022, 200X 200 cm ©Crédit: courtesy of the artist, photo: D.R.

Brigitte Aubignac, née en 1957, montre une figure seule en proie à l’insomnie (expérience intime de la solitude), ou à l’angoisse pure, le cri étouffé par un tissu dans la bouche.

On retrouve Marc Desgrandchamps, né en 1960 dont nous avons longuement évoqué l’œuvre pour sa grande exposition en cours au musée des Beaux-Arts de Dijon. Les figures de Djamel Tatah, né en 1959, complètent le parcours et sont composées d’aplats colorés sur un fond monochrome.

Une exposition qui ouvre la réflexion sur nos vies trop isolées et dialogue ainsi avec les œuvres de Lee Ufan.

“Figures seules”, Lee Ufan Arles, jusqu’au 24 septembre