Blachère : 20 ans et du fringant

Après des séjours en Afrique pour mieux s’associer à l’oeuvre paternelle et la pérenniser, Christine Alain-Launey Blachère a jeté son dévolu sur cet espace qui avoue les charmes d’une descente au coeur du paysage provençal, entre lavandes et vignobles. Nommé à la direction artistique, le peintre François Viol a reconverti les divers volumes en une circulation alléchante pour que s’y déploient peintures, sculptures, installations. Il a aussi opté pour des murs blancs ici, noirs là-bas.

Autour et à l’entour se déploient des oeuvres emblématiques acquises par un Jean-Paul Blachère qui, conscient de la valeur humaniste de sa démarche, entendit s’entourer de créations chères à son coeur. Le regretté sculpteur sénégalais Ndary Lo, mort il y a trois ans, nous avouait avoir pu s’offrir un nouvel atelier à Rufisque grâce à ce mécénat éclairé. Un mécénat toujours d’actualité, des lieux de résidence pour les artistes ayant pris racine à la Gare de Bonnieux.

Outre Ndary Lo, l’environnement s’est paré du Car rapide du Béninois Dominique Zinkpe, d’un bronze d’Ousmane So, d’un Sumegne.

Chimères en veine

L’exposition inaugurale est fastueuse, n’ayons pas peur des mots. Elle est symptomatique du parcours initié par Blachère. Outre qu’il courait les ateliers, il fut un fidèle arpenteur de la Biennale de Dakar, y conçut un Prix de sa Fondation avec jurys compétents, conçut une collection qui fit aussi la part belle à de jeunes artistes méconnus conviés en des créations en résidence à Apt, Ouagadougou, Ngaparou, Thies, Joucas. Tout cela est expliqué, chronologiquement, dans la précieuse édition 20 ans d’action, rédigée par Claude Agnel, superviseur de longue date des actes de bravoure de Blachère, et Joana Danimbe, nouvelle recrue performante. On lui doit un ouvrage consacré au bouillant sculpteur camerounais Joseph-Francis Sumegne.

Des centaines d’artistes de l’Afrique noire comme de l’Afrique arabe, du Maroc à l’Egypte, ont, depuis 2004, honoré les invitations de Blachère et nombre des oeuvres créées ont rejoint le patrimoine d’un homme avant tout soucieux de servir une cause qui lui tenait à coeur : donner de l’Afrique une vision alléchante. Il n’était pas pensable de les exhiber tous et toutes. Une sélection a été opérée et, aux acteurs historiques ont été associés des créateurs en devenir. Des sortes de poissons-pilotes pour un avenir que l’on subodore radieux.

Seyni Awa Camara, Wim Botha, Soly Cissé, Mamady Seydi, Cyprien Tokoudagba, Dominique Zinkpe font, intra muros, office de porte-drapeaux, et le coin réservé à Zinkpe confirme la solidité d’un travail qui, à l’image des arts de l’Afrique actuelle, brosse large et efficacement, de la peinture à la sculpture, de celle-ci à l’installation, l’animation, la vidéo, à la poésie même de l’engagement. Un engagement, chez lui, pétri dans le culte des ancêtres, des mystères de la vie, parfois des histoires à dormir debout qui les composent.

Le reste est soumis à la découverte d’un public qui ne pourra qu’être conquis. Des pièces majeures de Joël Andrianomearisoa, Omar Ba, Fally Sene Sow sont à jauger de près. Esprit libre et curieux.

*** Chimères Art contemporain Où Gare de Bonnieux, 84480 Bonnieux. www.fondationblachere.org et 33.4.32.520.615 Quand Expo inaugurale jusqu’au 18 novembre, du lundi au samedi, de 10 à 12h30 et de 14 à 18h. En juillet et en août jusqu’à 19h. Gratuit pour les moins de 12 ans.