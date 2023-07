Ruben Voka, variations sur deux tons

Cet été, le lieu qui n’est jamais à court d’idées s’est habillé des œuvres en noir et blanc signées Ruben Voka (Bruxelles, 1990). Boulimique d’images, cet artiste cross-média et illustrateur se plongea dès son plus jeune âge dans la musique, le cinéma, la mode, les livres, les animés et les bandes dessinées. Autant de sources d’inspiration qui nourrissent les nombreuses disciplines que le jeune plasticien aime explorer et développer : dessin, papier, collage aérosol, pochoir, peinture sur toile sur planches ou autres objets chinés…

Estimant que “l’œuvre ne commence à exister que lorsque le public la regarde”, Ruben Voka participe entre 2012 et 2018 à plusieurs expositions de peinture, notamment à la Project(ion) Room, à La Tentation ou encore à l’espace Odradek. Entre-temps, il ajoute à sa pratique une dimension supplémentaire en poursuivant des études à l’ESA Saint-Luc Bruxelles (section Graphisme et Arts Plastiques, Visuel et de l’Espace). Enrichi de nouvelles compétences, il combine son savoir-faire digital fraîchement acquis à son savoir-faire papier pour définir et affiner son style artistique. Technique, sensibilité, expérience et patience sont les maîtres-mots.

Ruben Voka, Mirrors / Rose, 2021, crayon gras et feutre, 42 x 59,4 cm ©Ruben Voka & Studio 84

Habité d’une insatiable curiosité, l’artiste réalise des tirages limités d’illustration en noir et blanc. Son style n’est cependant pas figé : Voka ne manque jamais une occasion de sortir de sa zone de confort, se réinventant sans cesse. Au Studio 84, il présente des œuvres monochromes issues de quelques séries (Mirrors, Nova, Kick, Anna, Ingres et You). L’artiste complète l’accrochage d’un choix de livres et de travaux préparatoires.

Éclairage littéraire

Avec toute sa sensibilité, Stéphane Maton-Vann éclaire la démarche de Voka : “On ne joue pas de nos valeurs, de nos origines ou de nos gènes, intarissablement nous les diluons dans nos quotidiens égarés pour en devenir des repères conciliants et balsamiques. Fidèle à ce précepte, la main intrépide de Ruben Voka l’emporte là où la vie le fait vibrer, là où la couleur réchauffe l’empreinte céleste, là où les femmes bâtissent le décor. Ethnique perpétuel, Batik universel et Harmonique visuel, la Culture est son vivier, tout ce qui anime la planète alimente ses batteries. Le mouvement maîtrisé, le digital dompté, on pourrait dire que Ruben Voka est un touche-à-tout vrombissant, pourtant il s’attelle bel et bien à la perfection des puits et des matières qu’il aborde. Outre le dessin, l’univers de ce jeune créateur est un fonds de ressources pour redorer ce début de siècle. Telles la grâce et la passion portant un génial crayon, jusqu’à en profiler toute une symphonie, Ruben Voka nous offre des partitions monochromes qui en disent long sur les couleurs du monde. ”

guillement Ethnique perpétuel, Batik universel et Harmonique visuel, la Culture est son vivier, tout ce qui anime la planète alimente ses batteries.

En outre, la création se rencontre à l’extérieur du Studio 84. Le 25 juin dernier, le street-artiste liégeois Fishstix (Kevin Stix Lazzari) performait sur le second volet de l’espace. Raison supplémentaire de s’intéresser à ce lieu extraordinaire.

★★★ Ruben Voka. Black&Lines Art contemporain Où Studio 84. Art Gallery, Rue du Marché au Charbon 84, 1000 – Bruxelles. Quand Jusqu’au 14 septembre, du mercredi au samedi de 14h à 18h.