Luc Peire, le peintre de la verticalité

On y a admiré plusieurs fois l’œuvre de ce minimaliste, obsédé par les verticales et les couleurs. On peut méditer devant ses beaux tableaux et dessins, se reposer dans son atelier même resté comme il était quand il y travaillait.

La Fondation y a construit au début des années 2000 un bâtiment moderniste. Depuis vingt ans, on peut ainsi visiter un lieu inspiré où on retrouve l’œuvre de celui qui fut un de nos grands peintres des années 60 et 70.

Vue de l'exposition Luc Peire, Fondation Luc Peire ©Photo: D.R.

S’il n’y avait qu’une œuvre à y voir, ce serait Environnement, un grand cube qu’il réalisa en trois exemplaires à la fin des années 60. Une d’entre elles était destinée à l’expo des Jeux olympiques de Mexico en 1968. Cette année-là Luc Peire fut aussi notre représentant à la Biennale de Venise et y remporta un prix. Le cube se trouve dans un bâtiment spécial en fond de jardin. On y pénètre pour découvrir les quatre murs garnis de lignes blanches et noires comme des codes-barres, annonçant l’Op art (Luc Peire l’appelait Graphies). Le sol et le plafond sont des miroirs renvoyant à l’infini l’image du visiteur. Le résultat est sidérant : on est comme suspendu dans un vide absolu vers le haut comme vers le bas. Luc Peire disait : “le visiteur se sent détaché de tout ce qui le retient à la réalité, seul avec lui-même et l’essence de l’œuvre. ”

Rarement montré

On retrouve aussi son atelier, intact, avec des gravures d’Ensor et des masques Yoruba. Dans la maison même, on découvre de nombreux tableaux et à l’étage (non visitable), rangé dans des racks, une rétrospective de son travail.

Pour l’instant, jusqu’au 10 septembre, on peut y voir une exposition intitulée “Rarement montré” présentant des œuvres de Luc Peire, et témoignant de son évolution stylistique depuis ses débuts expressionnistes, ses voyages au Maroc et au Congo jusqu’à sa pureté tout en verticalité, avec à côté des siennes, des œuvres de ses contemporains (Rik Slabbinck, Godfried Honegger, Georges Carrey…) venues de collections privées.

Luc Peire avait d’abord suivi les enseignements de Permeke. Ses premiers tableaux ont la pâte expressionniste du maître de Jabbeke. Mais plusieurs voyages l’ont ensuite totalement transformé. Ses tableaux se stylisent, les personnages deviennent filiformes jusqu’à disparaître en une ligne, les couleurs en aplats sont vives. L’artiste multiplie les voyages : Congo, Maroc, Tenerife. En 1959, il habite à Paris. En 1965-1966, il s’établit à New York, dans un loft du Bowery, “car il faut être là où les choses se passent dans le domaine de l’art”, disait-il.

Luc Peire: Apothéose, 1964, 130x195 cm ©Photo: D.R.

Sa peinture s’épura petit à petit, se rapprochant de Barnet Newman et de Mondrian. L’œuvre de Luc Peire séduit par la rigueur du propos et l’élan de la verticalité (signe pour lui de la stature de l’homme), par une œuvre qui jamais ne fut austère ou sévère car l’économie de moyens va chez lui de pair avec une vraie énergie vibratoire.

Les lignes, le rythme, la lumière, l’architecture de la toile, provenaient d’un processus de stylisation extrême du réel. D’un aspect abstrait, ses peintures voulaient montrer l’universalité de l’homme par sa verticalité qui le caractérise. La profondeur est donnée par l’arrêt des lignes verticales avant le bord inférieur du tableau. L’illusion picturale peut jouer de la 3D entre plans, espaces et dispositif architectural. Chaque fois, le tableau a une couleur dominante : rouge, bleu, jaune, mais jamais le vert.

Fondation Luc Peire, De Judestraat 64 Knokke (à côté de la place communale). Ouvert jusqu’au 10 septembre, samedi et dimanche, de 11 à 18h.