De la photographie aux champs, tous les week-ends d’août

Comme chacune de ses éditions, la 11e Biennale de photographie en Condroz console de n’avoir pas pu partir en vacances ou d’en être déjà revenu. Cela tout simplement parce qu’elle combine le plaisir de la promenade dans une magnifique région et la découverte de jeunes photographes.

Se lancer

Le circuit commence à l’ancienne école de Marchin reconvertie en centre culturel – le désormais Oyoux – avec une partie de la collecte d’images intitulée Moi et mon bistro. Un ensemble d’une vingtaine de photos d’amateurs surprenant par sa cohérence et qui n’a rien à envier au reste de ce projet égrainé dans la suite du parcours.

Avant de se mettre en route, on passe par Primordial Earth de Léonard Pongo, un travail à propos de la planète et de son écosystème réalisé en RDC et dont on avait pu voir une version plus large à Bozar il y a deux ans. On passe aussi par La peau du prénom de Lyoz Bandie, un questionnement du genre – particulièrement du sien – dans une installation bien trop binaire qui nous fait regretter celle plus ouverte présentée chez Contretype il y a 6 mois. On s’attarde enfin sur les trois agrandissements de la série Stal de Servaas Van Belle (et sur le livre éponyme publié récemment par l’éditeur Hannibal) qui nous montrent frontalement, à la manière des Becher, des abris pour bétail dans le brouillard.

Solide et léger

Dès lors, on peut se laisser glisser le long du bâtiment dans la pente d’un chemin en sous-bois débouchant 400 mètres plus loin sur huit images supplémentaires de Stal installées à l’avant d’un splendide vallon. Effet “waw” garanti ! De quoi se relancer vers Belle-Maison et sa large place où l’on retrouve le projet “Moi et mon bistrot”. En plein air, avec notamment les clichés d’Arnaud Ghys, mais aussi “Chez Ruelle”, un café célébrant cette année son centenaire et où il faut prendre le temps d’une consommation et de la convivialité.

Après un tel moment, le passage par le chemin de Sandron et ses toutes nouvelles maisons unifamiliales retranchées derrière de hauts grillages offre de quoi méditer sur un modèle d'urbanisation rural hérité des années 70 et à bout de souffle. On poursuit néanmoins vers l’Athénée Royal Prince Baudouin et la très belle installation sous un préau d’une vingtaine de nus de femmes de plus de quarante ans réalisés par autant photographes. Ils ont été rassemblés par Annabel Sougné et Jasmine Van Hevel pour montrer des “corps sujets parfaits dans leurs imperfections”. C’est à la fois solide et léger comme la soie de ces images qui ondoient sous la brise.

En contrebas

En contrebas, le Blue Skyes Project d’Anton Kusters à propos des Camps de la Seconde Guerre et le travail sur Birkenau de Florian Tourneux font écho à l’histoire tragique du château du Fourneau tout proche qui, après avoir été un centre d’hébergement de juifs en 1939 fut un piège fatal pour 88 d’entre eux après mai 1940. C’est dire le surcroît de plaisir à passer quelques mètres plus loin à la vision poétique de l’enfance de l’installation de Chrystel Mukeba dans une petite chapelle et, en bordure d’une frondaison toute proche, aux neuf Portraits du Fayoum d’Alexandra Cool imprimés sur des planches.

Après la découverte de l’excellent Scampia non solo Gomorra d’Olivier Calicis dans l’atelier de gravure animé par Sylvie Canonne, on passe au magnifique jardin de Catherine Driesman et Sergio De Costa où l’artiste queer Ugo Woatzi a accroché des grands portraits dont la prise au vent raconte une autre masculinité avec infiniment plus de subtilité que les discours convenus et caricaturaux sur le patriarcat.

Les images et les installations fortes se passent aisément des incantations militantes comme en atteste le formidable Mouseion d’Alexandra Cool, un ensemble de portraits de femmes et de muses d’artistes célèbres, alliant sculpture et photographie, présenté sous l’impressionnante charpente du manège de la ferme de Barse. Un must.

Dans deux ans

La fin du parcours approche, mais il reste à voir les images “magritiennes” de Sandra Lazzarini chez Marc Ducé, ainsi que la confrontation des photographies d’Alexis Keyaerts avec celles de ses grands-parents à la fois chez Joanne de Terwangne et dans l’idyllique pavillon de pêche du moulin de Barse. Il ne faut surtout pas manquer – chez Isabelle Van Kerrebroeck et Stéphane Moureaux – l’imbrication parfaite des œuvres d’Estelle Chrétien dans une ancienne étable retapée pour l’occasion. Ceci avant de terminer au pied du château d’eau, par la série de clichés joyeuse et à rebonds dont Mona, la fille de la photographe Sandrine Dryvers, est la protagoniste quasi exclusive. Fourbu par la longue promenade et sa vingtaine d’expositions, on peut dès lors s’en aller… non sans se promettre de revenir dans deux ans.

Les images de Servaas Van Belle dans le cours de la promenade ©DR