Mortelle et nécessaire “chaleur humaine”

Dunkerque a un grand passé industriel dans la sidérurgie et les chantiers navals. Les deux bâtiments du Frac en sont comme les témoins. Les architectes Lacaton et Vassal ont choisi de conserver dans son état, la halle AP2, de 75 m de long, construite en 1945, surnommée “la cathédrale” par les habitants, et ont construit une seconde “cathédrale”, transparente, avec une vue superbe sur la mer et la côte, aux gabarits exactement identiques, juste à côté de la première.

El Anatsui: Sasa (manteau), 2004, aluminium et cuivre, 700 x 640 cm ©Photo: D.R.

L’exposition occupe les deux lieux et se prolonge au musée d’art contemporain, le LAAC, tout proche. Elle montre comment les artistes depuis 1972 et le premier choc pétrolier jusqu’aujourd’hui expriment les enjeux de l’industrie et de l’énergie, à l’heure du changement climatique et de l’anthropocène.

L’intitulé de cette Triennale Art et Industrie est à double sens car si c’est la chaleur humaine, amenée par les hommes, qui détraque le climat, c’est aussi la chaleur humaine qui crée les solidarités et l’espoir d’un mieux vivre.

Somptueux manteau de déchets

Divisée en chapitres clairs intitulés “Des corps sans fatigue”, “Ressources humaines”, “Les sources du progrès”, “Fétiches”, etc., cette Triennale est engagée dans le combat éthique et écologique. Elle a ainsi refusé le sponsoring de Total et a choisi pour diminuer son empreinte carbone (et par économie) de ne choisir des œuvres que dans des collections françaises ou de pays limitrophes.

Brassant beaucoup de sujets, trop au risque de s’y perdre, la Triennale est dense et studieuse, l’exposition demande alors du temps et souvent des explications (il faut 3h pour bien voir tout, le LAAC compris).

Mais on y retrouve des œuvres aussi fortes et poétiques que “Sasa” (le “manteau”) d’El Anatsui, une tapisserie gigantesque en déchets métalliques, les sortant ainsi de leur destin polluant, ou les beaux paysages colorés de cire d’Eric Baudelaire.

José Gamarra: Extension progressive, 1975 ©Photo: D.R.

Le parcours commence par analyser de manière critique les routes de nos énergies. Un montage saisissant montre le temps qu’il a fallu à Gorbatchev pour annoncer la catastrophe de Tchernobyl. Hans Haacke dans une grande installation dénonce un sponsoring par Mobil du Metropolitan museum. Sophie Ristelhueber a photographié au Koweit les traces laissées dans le sol par la guerre pour le pétrole en 1990. Les montages photos de Sammy Baloji montrent des anciennes photos des Congolais sous Léopold II avec celles des mines du Katanga.

On y retrouve aussi les dessins d’Otobong Nkanga et une belle peinture de José Gamarra montrant comment l’homme détruit la forêt amazonienne.

Le poulpe

Ces préoccupations écologiques sont anciennes chez les artistes. Dès le premier choc pétrolier, Erró dénonçait dans une grande peinture la mainmise des pétroliers sur nos pays. Écologiste dès les années 70, Lois Weinberger photographiait “La fête des arbres” qu’il avait ornés de déchets colorés.

L’expo rappelle aussi par exemple, la performance de Gina Pane qui creusa de ses mains un petit trou dans la terre pour y conserver un rayon de soleil !

Gina Pane Table de lecture, 1969 - FNAC 95121 Centre national des arts plastiques © Adagp, Paris 2023 / Cnap, Photo Gautier Deblond

Les artistes montrent à leur manière les dégâts faits par l’homme : une grande photo de paysage de Pierre Antoine a été irradiée en son centre par l’uranium formant un énorme halo. Deux squelettes de bananiers décharnés sont symbolisés par Minia Biabiany pour rappeler le scandale de la chlordécone, un pesticide pour bananiers interdit en France mais longtemps autorisé en Martinique et Guadeloupe, entraînant cancers et catastrophe environnementale.

Un des nombreux chapitres de l’expo parle de la fatigue de corps avec une vidéo de la performance de Chris Burden resté 22 jours dans son lit dans une galerie et une œuvre de Jo Spence qui a entrepris de photographier son propre corps fatigué, usé par la maladie.

Un vaste parcours avec en bonus, un grand poulpe en bronze de Laure Prouvost sur la plage de Dunkerque, le pendant de celui qu’elle a placé à La Panne.

Chaleur humaine, Frac Grand Large et Laac, à Dunkerque jusqu’au 14 janvier