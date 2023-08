L’enfant, “témoin halluciné” du nœud familial

Francis Goidts est mort en 2014, à 62 ans et ses dessins qu’il avait soigneusement conservés furent gardés ensuite par son frère Bruno Goidts. Ils furent révélés fin 2022 par un livre chez l’éditeur La Muette, exposés ce printemps au musée Art et marges à Bruxelles, et maintenant à Namur.

Dessin de Francis Goidts, à l'âge de 8-10 ans, 1962 ©Photo: D.R.

Les dessins d’enfants sont en général tenus à l’écart de l’Art brut (et a fortiori de l’Art) comme le précisait Jean Dubuffet qui y voyait trop d’influences du milieu au contraire de l’art “libéré” des “fous”, par exemple. Mais ici, la force violente et singulière des dessins, leur manière, selon le frère, d’exposer l’atmosphère délétère qui régnait dans une famille de neuf enfants soumise à un père tyrannique, vrai nœud de vipères, interpelle.

Dessin de Francis Goidts, à l'âge de 8-10 ans, 1962 ©Photo: D.R.

Est-ce de l’art ?

Est-ce de l’art ? Dans quelle mesure ? La question a-t-elle un sens à partir du moment où ces dessins exposés en galerie peuvent susciter une émotion ? La question est d’autant plus justifiée que leur auteur les a toujours soigneusement conservés quand il a abandonné le dessin pour l’écriture avec l’autopublication de recueil d’aphorismes ou de contes acides salués à leur sortie par l’écrivain Jean-Baptiste Baronian.

Les dessins montrent un bestiaire fantastique : oiseaux prédateurs aux becs pointus, chiens aux dents acérées prêtes à mordre, langues de vipère, ténias et personnages égarés, dans les yeux. La détresse le dispute à la vengeance. Des dessins comme un exutoire. Le frère parle de Francis Goidts comme d’un “témoin halluciné d’une ambiance qui le dépassait, il étalait en virtuose sur la table d’une étroite cuisine, le mystère de l’assemblage frelaté d’un couple parental. ” Dans la préface au livre qu’il consacre à ces dessins, Bruno Goidts indique qu’il était hors de question pour les parents de montrer une “œuvre considérée comme diabolique, proche du délire. C’était du linge sale à laver en famille… ”

Dessin de Francis Goidts, à l'âge de 8-10 ans, 1962 ©Photo: D.R.

C’est Matthieu Morin, spécialiste et collectionneur d’art brut qui est le commissaire de cette exposition.

On y montre aussi des exemples des publications de Francis Goidts, devenu adulte, spécialiste de la science-fiction et du fantastique, amateur de Jean Ray, et auteur de 13 contes mortels et de nombreuses plaquettes de courts textes. Comme cet aphorisme consacré à Namur : “Même Namur a des nuages, de réelles intempéries, parfois aussi des étoiles. ”

Les dessins d’enfant de Francis Goidts, Galerie du Beffroi, Namur jusqu’au 10 septembre