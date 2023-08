Des Aphrodites antiques aux emballages de Christo, le drapé compte parmi les motifs iconographiques omniprésents dans l’histoire de l’art (toutes périodes, toutes civilisations, tous médiums confondus). Peintre français actif au début du XVIIIe siècle, Antoine Coypel affirmait que “l’art de bien draper est une des parties de la peinture la plus essentielle, (…) elle renferme en elle presque toutes les autres, c’est-à-dire l’invention, la composition, le dessein, la grâce, le contraste, l’imitation, le pinceau, la couleur, l’harmonie, le clair-obscur et le Costume” (Éd. des Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture à l’époque de Louis XIV, de 1648 à 1793, 2010, t. I, p. 195) Cet extrait permet d’évaluer l’importance esthétique et historique de ce motif, vaste et fécond, auquel certains artistes consacrent leur vie. Sujet intarissable, le drapé permet de rendre les textures les plus variées et offre aux peintres l’occasion d’exprimer leur virtuosité. Une qualité que l’on observe dans les huiles sur panneau de Caroline Chariot-Dayez, rencontrées par le plus heureux hasard au cœur de l’Abbaye d’Orval. Sanctuaire de contemplation rêvé pour découvrir un travail qui porte une charge élevée de spiritualité. Pour preuve : invariablement sur un fond immaculé, ses étoffes rayonnantes portent des titres sans équivoque qui unissent expériences artistiques et religieuses (La Grâce, Le Repas, Piéta…).

Caroline Chariot-Dayez, "La Grâce", huile sur panneau, 77 x 122 cm ©l'artiste

Le pli évolue en toute indépendance. (...) À travers sa profondeur, son volume, ses jeux d’ombre et de lumière se créent des étreintes mêlant la présence à l’absence, l’apparition à la disparition…

Depuis 15 ans, l’artiste peint des plis, inscrivant sa démarche dans la survivance de la draperie à travers le temps. Face à ce travail d’un réalisme qui convoque une maîtrise technique absolue, nous éprouvons une forme de fascination. C’est assurément dans l’exercice du pli que l’on mesure tout le talent d’un artiste. On applaudit ici le rendu des matières, l’illusion des mouvements, la légèreté… Armée d’une précision chirurgicale, Caroline Chariot-Dayez réussit la démonstration : avec ses courbes délicates et ombragées, le drapé peut amener des compositions très travaillées, rehaussées d’effets de fluidité et de volume plus vrais que nature. Ici, le drapé n’épouse jamais les courbes d’un corps, n’en révèle pas les formes. Le pli évolue en toute indépendance, se faisant source d’imagination, de fantasme, de frustration… À travers sa profondeur, son volume, ses jeux d’ombre et de lumière se créent des étreintes mêlant la présence à l’absence, l’apparition à la disparition…

Tel qu’introduit par le texte de présentation de l’exposition : "L’Évangile des plis présente un parcours à travers les grands moments de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Chaque œuvre devient une méditation qui introduit à la Bonne nouvelle de l’Évangile et laisse pressentir un mystère d’éternité."

Caroline Chariot-Dayez, "Le Repas", huile sur panneau, 250 x 122 cm ©l'artiste

BIO express

Caroline Chariot-Dayez naît à Bruxelles en 1958. Préoccupée par le désir de comprendre ce qu’est la peinture qu’elle pratique depuis son plus jeune âge, elle accomplit un master en philosophie. Son existence est faite d’interférences incessantes entre la peinture et la philosophie, qu’elle enseigne. Son travail pictural a été profondément influencé par l’œuvre de Maurice Merleau-Ponty dans les premières années et, plus récemment, par les œuvres mystiques de Simone Weil. Aujourd’hui, elle ne peint que des plis, transportée par leur beauté. Bien au-delà d’un “sujet”, ils sont devenus pour elle comme un langage accordé à l’invisible. Tous ses tableaux sont peints à l’huile sur panneau. La quête de réalisme est pour Caroline Chariot-Dayez la façon de vivre durant des heures cette dépossession de soi-même, l’accession à un mode d’être anonyme, quasi mécanique et éminemment extatique. La main peint sous la dictée de ce qui est vu, le déjà-là, auquel elle ne veut rien ajouter ni retrancher, merveilleux tel qu’il est.

Si son travail fut d’emblée présenté par de nombreuses enseignes (à Bruxelles, Paris, Lille, Strasbourg, Londres, New York…), l’artiste a décidé, il y a une dizaine d’années, d’exposer uniquement dans des lieux de spiritualité tels que la Cathédrale de Bruxelles, l’Église Saint Sulpice à Paris, le Temple neuf à Strasbourg…