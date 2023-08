Les expositions de la rentrée démarrent en force avec celle fort attendue consacrée à Francis Alÿs au Wiels à partir du 7 septembre (jusqu’en janvier), douze ans après son exposition mémorable au même endroit.

The Nature of the Game reprend la très belle exposition de Francis Alÿs l’an dernier à la Biennale de Venise dans le pavillon belge et est centrée à nouveau sur les jeux d’enfants et ce qu’ils ont à nous apprendre. Mais l’exposition est plus étendue, avec davantage de peintures et dessins et 17 films de jeux d’enfants dans les quatre coins du monde, au lieu de 12 à Venise. Avec quelques nouveaux films dont des jeux d’enfants qu’il a récemment vus en Ukraine, et qu’il confronte avec l’installation cinématographique The Silence of Ani (2015), où des enfants jouent à cache-cache dans les ruines d’une antique cité arménienne située aux confins de la Turquie actuelle.

Francis Alÿs: Children’s game n°35 : Kluddermor 2022. ©crédit: courtesy of the artist

Retour aussi après une longue absence de Thierry De Cordier qui occupe la grande galerie Hufkens à Bruxelles à partir du 8 septembre avec 80 œuvres inédites allant de 1983 à aujourd’hui sans être pour autant une rétrospective. Sa dernière grande expo prit place à Bozar en 2012.

Après Jaume Plensa à Mons, c’est un autre artiste catalan qui sera à la fête à partir du 15 septembre avec l’expo Antoni Tapies à Bozar, pour le centenaire de sa naissance, avec 120 peintures, dessins et sculptures, d’un des grands artistes modernes de l’après-guerre.

Antoni Tapies : Croix et R, 1975, technique mixte sur bois. ©crédit: Fundacion Telefonica

En septembre encore (6/9), ce sera la retour de la Biennale Contour de l’Image en Mouvement, à Malines, présentant cette année uniquement des artistes belges dans divers lieux de la ville.

Signalons encore, fin septembre à l’Iselp, Strange Paradise, de la sculptrice Maen Florin avec d’impressionnantes céramiques colorées et au BPS22 à Charleroi, Laurence Dervaux dans une grande exposition personnelle, dont une grande installation immersive.

Europalia

L’événement belge en octobre sera l’ouverture, le 5, d’Europalia Géorgie avec d’abord deux grandes expositions. L’Avant-garde en Géorgie (1900-1936) à Bozar mettra en lumière un chapitre méconnu de l’art d’avant-garde en Europe, celui de la Géorgie des années 1910 et 1920, autour de la brève indépendance du pays déclarée en 1918 à la chute de l’Empire russe et terminée dès 1921 avec l’invasion soviétique, quand une scène artistique s’est épanouie dans des tavernes et des cafés créés et décorés par des artistes de différents horizons. La seconde grande expo, Géorgie, une histoire de rencontres, se tiendra au musée d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire (27/10). On y évoquera la culture, l’histoire et l’art de la Géorgie depuis le néolithique. De superbes pièces archéologiques viendront des musées géorgiens.

En art contemporain, le Wiels accueillera la plus connue des artistes géorgiens actuels, Thea Djordjadze. Hasard du calendrier : la Fondation Beyeler à Bâle, ouvrira dès septembre une grande expo consacrée au “légendaire peintre géorgien” Niko Pirosmani (1862 – 1918), “grand solitaire énigmatique et précurseur influent de l’art moderne”.

En octobre aussi, le musée des Beaux-Arts de Bruxelles rendra compte de l’art moderniste mais réalisé cette fois en Ukraine entre 1900 et les années 1930.

La collection Vanhaerents une des plus riches collections belges d’art contemporain aura les honneurs d’une expo particulière au Tripostal à Lille (6/10).

Le peintre Yves Zurstrassen aura lui le privilège d’avoir tout un étage du musée Picasso d’Antibes sous le titre Jouer la peinture (14/10) avec une sélection de 70 œuvres neuves ou très peu, voire jamais, montrées.

Yves Zurstrassen : tableau récent dans son atelier du Lubéron pour son expo au musée Picasso à Antibes. ©Photo: D.R.

Le visage

Début octobre, signalons la réouverture du musée Magritte après six mois de travaux, une grande exposition Josef Hoffmann au musée d’Art et Histoire, une autre consacrée à Jan Van Imschoot au Smak, et, à Bozar, Horta et l’Art nouveau.

La Boverie à Liège annonce pour octobre une exposition du grand vidéaste Bill Viola.

En Art ancien, le musée des Beaux-Arts d’Anvers aura une expo de “chefs-d’œuvre”, sur le visage de Bruegel à Rembrandt et Rubens (20/10) alors que le musée M de Louvain organise (20/10) une rétrospective Dieric Bouts le grand primitif flamand (1410/20-1475) qui fut influencé par Jan Van Eyck (1390-1441) et Roger Van der Weyden (1399-1464), mais qui a lui-même influencé Memling, Gérard David et Quentin Metsijs.

Le Musée gallo-romain de Tongres proposera lui une exposition surprenante montrant la sculpture antique en couleurs comme elle l’était !

En novembre, Lionel Esteve sera l’invité du Mac’s et la Centrale à Bruxelles propose une exposition au titre énigmatique : L’art de rien, celui des petits gestes.

Le 16 décembre, début de la déferlante James Ensor annoncée pour 2024 et les 75 ans de la mort du peintre, avec déjà James Ensor et la nature morte en Belgique (1830-1930) au MuZEE d’Ostende.

Pluie de grands noms à l’étranger

Cet automne, les musées parisiens offrent un poker d’as avec de nombreux grands noms susceptibles d’attirer les foules.

Le musée d’Art moderne de Paris, ouvre le 15 septembre une rétrospective Nicolas de Staël (1914-1955) avec 200 tableaux, dessins, gravures et carnets.

Nicolas de Staël: Agrigente, 1954 Huile sur toile 60 x 81 cm. Collection privée. ©Crédit: Courtesy Applicat-Prazan, Paris, ADAGP, Paris, 2023 / Photo Annik Wetter

Le Centre Pompidou propose dès le 6/9, Corps à corps, une très vaste exposition qui veut être une histoire de la photographie “humaniste” avec 500 photos. Si l’Orangerie évoquera Modigliani et sa rencontre avec Paul Guillaume qui devint son marchand, c’est surtout le musée d’Orsay, le 3 octobre, qui frappera fort avec les dernières peintures de Van Gogh réalisées les deux derniers mois de sa vie à Auvers-sur-Oise où il est mort en 1890 à la suite d’une tentative de suicide. L’expo constitue l’aboutissement d’années de recherches sur cette phase cruciale de sa vie.

Van Gogh (1853-1890) : Champ de blé aux corbeaux. Juillet 1890, Huile sur toile, 50.5 cm x 103 cm. Van Gogh Museum. ©Van Gogh (1853-1890) : Champ de blé aux corbeaux Juillet 1890 Huile sur toile 50.5 cm Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Le Centre Pompidou fêtera les 50 ans de la mort du peintre avec Picasso dessiner à l’infini, la plus grande rétrospective de l’œuvre dessiné et gravé jamais organisée.

La fondation Vuitton présentera dès le 18/10, une exposition Mark Rothko (1903-1970) avec 115 œuvres déployées selon un parcours chronologique, retraçant l’ensemble de sa carrière depuis ses premières peintures figuratives jusqu’à l’abstraction qui définit aujourd’hui son œuvre.

Mark Rothko: Light Cloud, Dark Cloud, 1957 Huile sur toile 167× 156 cm, Modern Art Museum of Fort Worth Museum purchase The Benjamin J. Tillar Memorial Trust © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 20…[année d’autorisation]

La Bourse de Commerce (collection Pinault) proposera l’œuvre protéiforme de Mike Kelley mort en 2012 et qui fut exposé au Centre Pompidou en 2013 et au Wiels en 2007.

Antony Gormley dévoilera ses corps étranges au sein du musée Rodin, dès le 17/10.

Sophie Calle

Le musée Maillol consacrera une rétrospective à l’artiste congolais Chéri Samba aussi dès le 17/10.

Au Centre Pompidou, Gilles Aillaud montrera ses peintures animalières avec “ces animaux enfermés dans les zoos qui nous parlent d’un monde pour lequel le vivant est devenu objet de domination, de contrôle et d’exploitation. ”

Sophie Calle sera de retour, cette fois invitée au musée Picasso. Le titre choisi est À toi de faire, ma mignonne et promet de porter un regard curieux et décalé (on peut lui faire confiance) sur un choix d’œuvres emblématiques de Picasso.

Au Louvre-Lens, dès le 26/9, une exposition sur les Animaux fantastiques dans l’art, de l’Antiquité à l’Art moderne.

Londres aussi affiche de belles expositions. La Royal Academy présentera dès septembre, la grande performeuse Marina Abramovic.

À la National Gallery, début octobre, on découvrira une large exposition sur les chefs-d’œuvre de Frans Hals.

La Tate Modern reviendra sur l’œuvre très féministe et provocante de Sarah Lucas et celle historique de 50 ans de peintures et dessins de Philip Guston.

El Anatsui, connu pour ses sculptures métalliques en cascade, composées de milliers de bouchons de bouteilles recyclés et de fils de cuivre, proposera une nouvelle installation pour la Turbine Hall.

La National Portrait Gallery présentera les dessins de David Hockney (2/11).

La Dulwich Picture Gallery, parlera de Rubens et les femmes (1577-1640), pour remettre en question l’idée reçue selon laquelle l’artiste n’aurait peint qu’un seul type de femme, celle aux formes opulentes.

Aux Pays-Bas, le magnifique musée Voorlinden propose Anselm Kiefer dès le 14/10. A s’Hertogenbosch, une exposition s’intéressera à la Famille Brueghel, avec cinq générations évoquées et cette fois un accent spécial sur les femmes.

Timisoara en Roumanie, capitale culturelle européenne cette année, rendra un large hommage à Brancusi, le célèbre artiste du pays.

En Allemagne, en décembre, la Hamburger Kunsthalle marquera le 250e anniversaire de la naissance de Caspar David Friedrich (1774 – 1840) par une vaste exposition de son œuvre.