Intitulée Collection François Meyer : A Colourful Passion (une passion colorée), elle comprend des œuvres de grands artistes du XXe siècle, dont Pablo Picasso, Sonia Delaunay, Victor Brauner, Sam Francis, Helena Vieira da Silva, Henry Taylor, Alexandre Calder, Raymond Pettibon, Giovanni Giacometti et Christo, précise Sotheby’s dans un communiqué.

D’autres pièces phares de la collection seront présentées dans le cadre de la vente d’art suisse de Sotheby’s Genève en décembre.

Parmi les plus grands artistes du XXe siècle

François Meyer (1953-2022), passionné d’art depuis l’enfance, a constitué une collection éclectique, indissociable des portraits de quelques-uns des plus grands artistes du XXe siècle qu’il a réalisés, de Roy Lichtenstein à Andy Warhol en passant par Sonia Delaunay, Helen Frankenthaler, Wilfredo Lam, Sam Francis, Shirin Neshat, Fernando Botero et David Hockney.

Sa passion pour la couleur et la nature est omniprésente dans les 160 lots qui seront mis en vente à Paris pour une estimation globale de “trois à quatre millions d’euros”, selon Sotheby’s. Parmi eux, de grandes signatures de l’art moderne mais aussi des représentants de l’avant-garde contemporaine du XXe siècle.

Né à Genève, François Meyer a été initié à l’art par son père, lui-même grand collectionneur. Il a débuté comme photographe auprès de pionniers suisses de la photographie, les Boissonnas, et démarré sa collection à la même époque, avant de déménager à New York où il a intégré la scène artistique et notamment la Factory d’Andy Warhol.

Tout au long de sa vie, il a photographié les peintres et sculpteurs dans leurs ateliers. Une partie de ses photos seront exposées à Paris aux côtés de sa collection d’art mais elles ne font pas partie de la vente aux enchères.