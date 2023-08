La vallée de la Senne retrouve vie grâce aux artistes

Gist propose un vaste programme de musique, théâtre, littérature et gastronomie (cfr www.gist-zennevallei.be/), souvent en néerlandais mais on peut noter la venue de Caroline Lamarche dans ce cadre à la maison Herman Teirlinck à Beersel, le 5 novembre, une manière de découvrir ce lieu animé par Hugo De Greef et Sigrid Bousset.

Gist propose un parcours d’art, avec 31 artistes sélectionnés par Benedict Vandaele, idéalement à faire à vélo (35,5 km au total), sinon à pied autour des huit lieux principaux ou en voiture. Fléché, ce parcours traverse Drogenbos, Ruisbroek et son écluse, Lembeek, Beersel (la maison d’Herman Teirlinck), Huizingen, jusqu’à Hal.

Le plus facile et agréable à faire, le reste étant fort inégal et parfois plus difficile à trouver, est la découverte du domaine Calmeyn à Drogenbos et ses champs de maïs alentours longeant la Senne jusqu’à rejoindre l’autoroute de Paris. C’est un grand bois privé de 25 ha (propriété du bourgmestre de Drogenbos qui y a son château), rarement visitable, encore un peu sauvage avec ses étangs, ses ponts métalliques anciens, ses forêts qu’on croirait canadiennes, un grand sapin penchant dangereusement vers l’étang, et la Senne qui s’écoule au milieu.

Noeud gordien

On peut exceptionnellement s’y balader au départ du Felixmuseum de Drogenbos où on trouve tous les renseignements. Le parcours démarre derrière le parking de l’Aldi tout proche. Quelques oeuvres y ont été placées judicieusement : une structure cristalline colorée survolant l’étang de Jan Detavernier, un très beau monolithe noir de 6 m de haut, au milieu des arbres, un Neptune tombé du ciel au pied d’un chêne d’Ugo Schiavi ou l’éclipse de Léo Fourdrinier.

Dans le Felixmuseum lui-même, l’étage principal est consacré à Gist avec des artistes qui y ont placé des oeuvres interrogeant nos défis climatiques et environnementaux. Comme Maarten Vanden Eynde dont on se rappelle la belle exposition qu’il fit au MuZEE d’Ostende en 2021. Il a construit pour ce festival un énorme noeud gordien fait de câbles et tubes, un noeud impossible à trancher, symbole de tous nos problèmes liés qui nous mettent dans un noeud inextricable. L’artiste qui vit et travaille tout près du musée montre d’autres oeuvres comme sa suite de fac-similés des fûts de déchets nucléaires hautement radioactifs, réalisés dans cet argile de Mol où on pense les stocker par des millions d’années. Il montre visuellement la lente décroissance de leur danger.

Le noeud gordien de Maarten Vanden Eynde au Felixmuseum pour la triennale Gist ©D.R.

On retrouve aussi Tina Gillen qui représenta le Luxembourg à Venise en 2022, expose quatre grandes peintures très minimalistes, intitulées Senne.

Si le coeur aventureux vous en dit, vous pouvez continuer à l’écluse de Ruisbroek où il faut un peu chercher pour découvrir un sémaphore de de William Boel, ou découvrir d’autres artistes au Parc Albert de Hal ou au domaine Malakoff de Lembeek.

Gist, jusqu’au 5 novembre, vend., sam. et dim., de 10h30 à 17h. Rens. et plans au Felixmuseum, Kuikenstraat 6, à Drogenbos et sur le site www.gist-zennevallei.be/