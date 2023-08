Prestigieuse reconnaissance pour les jardins van Buuren

Cette Route européenne des jardins historiques a pour mission de préserver et de promouvoir ce type de patrimoine culturel. Parmi les jardins déjà reconnus au terme d’un processus de sélection qu’on dit “extrêmement rigoureux”, on retrouve des jardins comme ceux de Boboli à Florence, le parc Serralvès au cœur de Porto et les jardins nationaux d’Athènes.

La restauration à l’identique de ces jardins presque centenaires avait déjà été primée par le prix Europa Nostra en 2015. Elle fut réalisée en deux phases (2009-2012 et 2018-2019) par l’architecte-paysagiste Anne-Marie Sauvat et l’Atelier Eole.

Si la maison du couple David et Alice Van Buuren datant de 1928, est devenue un très beau musée organisant régulièrement des expos, ses jardins forment un ensemble rare d’art paysager à Bruxelles et méritent une visite à chaque saison.

Jardin pittoresque ©crédit: van Buuren Museum & Gardens

D’une superficie initiale de 26 ares en 1924, ils s’étendent aujourd’hui sur 1,2 ha, avec le verger. Ils sont le fruit de deux architectes-paysagistes : il y a d’abord la partie dessinée par Jules Buyssens (1872-1958, le Civa lui consacre aujourd’hui une publication) qui jouxte et complète la maison Art Déco.

On y retrouve le Jardin pittoresque (du nom de ce mouvement créé en 1913 par Buyssens) où la nature règne en maître avec une grande variété de plantes et d’arbres, dont une proportion importante d’essences exotiques. Créé sur un terrain à forte déclivité, il joue sur les différences de niveaux et de points de vue. L’importance accordée au monde minéral (dalles en pierre, graviers, murets en brique) accentue l’influence japonisante alors en vogue et donne à l’ensemble un effet spontané et poétique.

En contrebas d’un mur fleuri, Jules Buyssens a aménagé une Grande roseraie sur un ancien terrain de tennis et une Petite roseraie, surmontées de pergolas.

Alice van Buuren, 45 ans plus tard, fit appel à René Pechère (1908-2002) pour compléter les jardins. Celui-ci y a ajouté deux nouveaux espaces : en 1968, le Labyrinthe planté d’ifs avec sept salles de verdure et un thème, le Cantique des Cantiques. Et en 1970, René Pechère dessinait aussi le Jardin du cœur, qui doit son nom à ses buis formant des cœurs et à son esprit. Elle a voulu y rendre hommage à son mari disparu. Un texte placé devant une haie le dit : “Jardin secret du cœur, Jardin du cœur secret, Ami, A toi, D’en découvrir le sens. ”

Musée et jardins van Buuren, 41 avenue Léo Errera, 1180 Bruxelles, tous les jours sauf le mardi, de 14h à 17h30.