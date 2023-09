Seule réalisation datée de l'artiste, dont on recense au final très peu d'œuvres, cette statuette en buis et argent haute de 17,1 cm offre une représentation de la Vierge Marie debout en majesté, drapée dans un ample manteau aux plis mouvementés, la tête ceinte d'une importante couronne en argent massif et tenant l'Enfant Jésus dans son bras gauche, selon la description fournie par la Fondation.

Acquisition d'une rare "Vierge à l'Enfant" du 17e siècle par la Fondation Roi Baudouin

"La superbe qualité de la taille du buis, l'expression réussie et apaisée des visages et l'harmonieuse composition font de cette pièce un véritable chef-d'œuvre de la sculpture religieuse belge du 17e siècle", souligne la Fondation.

Maria Faydherbe, née à Malines en 1587 et morte dans cette même ville en 1643, appartient à une famille comptant plusieurs artistes illustres, dont son neveu Lucas Faydherbe qui fut l'élève de Rubens. Elle est en outre l'une des plus anciennes sculptrices nommées dans l'histoire de l'art européen, dont l'œuvre a survécu jusqu'à nous, explique la Fondation.

Artiste engagée, elle n'hésitait d'ailleurs pas à faire valoir publiquement ses droits dans un entourage principalement masculin comme en attestent les archives de Malines, ajoute encore la Fondation.