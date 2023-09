La grande bâche féministe sur Kanal

Une vue de l'immense bâche autour de Kanal signée Anne-Mie Van Kerkhoven ©Photo : Kanal

Anne-Mie Van Kerckhoven, née à Anvers en 1954, qu’on appelle en abrégé AMVK, a une œuvre très diversifiée, tout en étant d’emblée reconnaissable : colorée, féministe et très critique envers la société. Elle décrit comme suit, les personnages de sa Façade de Kanal. Des êtres quasi mythiques, petits et grands qui jouent dans la rue. Un arlequin évoquant à la fois la culture populaire des cafés bruxellois du célèbre Grand Jojo et les multiples facettes de l’identité de la ville. De nombreuses femmes fortes tiennent sur la bâche des places centrales et remettent en question les rapports de domination : elles dansent aussi dans les parcs avec joie telles des déesses de la nature. Un fantôme figure le chaos du trafic ou la tension des rapports sociaux. Tous ces personnages forment une grande parade métaphorique qui fait allusion à l’histoire de Bruxelles, comme, par exemple, son rôle dans le mouvement surréaliste et le café La Fleur en Papier Doré où les artistes se réunissaient.