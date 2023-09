Vingt ans de street art avec Farm Prod

On peut y découvrir de nombreuses peintures et archives reprenant les fresques réalisées pendant ces deux décennies par ce collectif de 5 à 10 artistes selon l’époque. Il s’est spécialisé dans les fresques murales qu’on leur commande en Belgique comme à l’étranger.

On peut rappeler celles à Recyclart, le parcours Bruegel sur les murs des Marolles, une fresque inspirée de Diego Rivera au KVS, la grande fresque de 350 m2 dans le tunnel sous Louvain-la-Neuve avec un paysage envahi par une mer de lave ou encore celles du Kosmopolite Art tour festival à Bagnolet (Paris). On retrouve leurs traces jusqu’à Dakar, Berlin ou Lille.

À partir du 6 septembre, ils réaliseront une nouvelle fresque urbaine inspirée du surréalisme sur la façade de Bozar côté rue Royale.

Le nom de Farm Prod vient de l’origine du collectif en 2003 quand des étudiants de Saint-Luc à Tournai, issus du graphisme et de l’illustration, “une bande de potes” dit un de ses fondateurs Guillaume Desmarets, ont installé leur atelier dans l’annexe d’une ferme à Ramegnies-Chin, près de Tournai, avant de venir à Bruxelles au 5e étage du squat de l’hôtel Tagawa avenue Louise.

Farm Prod: Collaboration avec Liu Boling en 2011 qu'on voit disparaître dans la peinture © Gautier Houba

Ils ont peu à peu acquis notoriété, professionnalisation et commandes institutionnelles. Ils se sont constitués depuis en asbl, ce qui facilite les contrats avec les institutions.

Un livre

Ils se disent ni “artistes contemporains”, ni graffeurs ou tagueurs “illégaux” (même si Farm Prod dit les respecter). L’exposition raconte leur histoire et débute par un long couloir où sont donnés les noms qui ont fait le collectif : Alexis Corrand, Alexandre Alonso, Anthony Léveque, Arnaud Debal, Clément Nourry, Frédéric Lebbe, Guillaume Desmarets, Johan Baggio, Nelson Dos Reis et Piotr Szlachta. Des peintres, graffeurs, graphistes, web-designers, illustrateurs et vidéastes. Et en face, d’innombrables documents et photos racontant cette histoire.

On découvre plus loin, le making of des fresques, de nombreuses toiles peintes, exprimant les particularités du travail de l’un ou de l’autre membre du collectif.

On rappelle un des moments de “gloire” du collectif quand l’artiste chinois Liu Boling connu pour sa manière de disparaître dans une peinture, de passage à Bruxelles, leur a demandé de créer une fresque sur et autour de lui, dans laquelle il pouvait “se cacher”.

L’exposition aborde autant le passé que les travaux les plus récents, et se termine par une salle “immersive” avec beaucoup d’humour. “Nous sommes un peu comme un vieux groupe de rock”, explique encore Guillaume Desmarets.

Un livre édité par CFC, Farm Prod, In Paint We Trust, raconte avec beaucoup de visuels leur aventure.

20 years of Farm Prod, jusqu’au 30 septembre, du mercredi au dimanche, de 11 à 19h entrée libre, LaVallée, rue Adolphe Lavallée, 39, 1080 Bruxelles.